هيئة الدواء: صادرات مصر من الأدوية بلغت نحو 1.16 مليار دولار العام الحالى

كتب وليد عبد السلام

استقبل اليوم الاثنين، الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والدكتور محمد الوحش، وكيل اللجنة، والدكتور كريم بدر حلمى، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة، وذلك بحضور الدكتور، أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للهيئة، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفنى وتنمية القدرات، وقيادات الهيئة، وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية.

فى بداية الزيارة تم عرض فيديو تعريفى عن أهم أعمال التطوير التى تمت بمقر المنصورية، وأهم إنجازات هيئة الدواء المصرية، بعدها تفقد السادة النواب معامل الهيئة الرقابية، وشاهدوا الإنجازات الكبيرة على مستوى البنية التحتية للهيئة، والتى تشمل تطوير وحدات العمل، قاعات التدريب، قاعات الاجتماعات، المعامل الرقابية، والمعمل المرجعى، والوحدات الإدارية.

ومن جانبه، رحب رئيس هيئة الدواء المصرية بالسادة النواب، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل مجلس النواب لدعم مسيرة الهيئة، وتطوير المنظومة الرقابية، ودعم الصناعة، والعمل على توطين المستحضرات الطبية الحديثة والمبتكرة بمصر، كذلك توطين صناعة المستحضرات الطبية الخاصة بالأمراض المزمنة والسرطان.

وأكد أن هيئة الدواء خلال فترة عملها التى قاربت على الأربع سنوات استطاعت بناء سلطة رقابية تنظيمية وفق المعايير والمرجعيات الدولية، وأنها قادت نضالا كبيرة فى مجال توفير الاحتياجات المحلية من الأدوية والمستلزمات الطبية إبان أزمة فيروس كورونا المستجد، وقدمت الدعم الفنى والإجرائى لشركاء الصناعة الوطنية، وأعطت رخصة الاستخدام الطارئ للعديد من اللقاحات.

وأوضح أن صادرات مصر من المستحضرات الطبية المختلفة بلغت نحو مليار و176 مليون دولار خلال العام الحالى، وأن الهيئة أصبح لديها 27 مقراً بجميع المحافظات، وأن العملية الرقابية وضبط الأسواق تشهد طفرة غير مسبوقة.

وأشاد رئيس الهيئة بمجهودات السادة العاملين بالهيئة التى ساهمت فى حصول مصر على العديد من الاعتمادات الدولية، وكان على رأسها الحصول على اعتماد المستوى المتقدم لمنظمة الصحة العالمية فى محال اللقاحات، وأكد أن مصر تخطو خطوات واثقة نحو تطوير المستحضرات الطبية المصرية إلى كافة ربوع القارة الأفريقية، وأنها تدعم الشراكات مع كافة المستثمرين وصناع الدواء الدوليين لجعل مصر أكبر مركز إقليمى لصناعة الدواء بالمنطقة العربية والقارة الأفريقية.

من جانبه أكد الدكتور أشرف حاتم، أهمية الدور الذى تقوم به هيئة الدواء المصرية فى القطاع الصحى بمصر، مضيفًا أن البرلمان يدعم هيئة الدواء والعاملين بها، وأن الهدف من الزيارة الميدانية التى تقوم بها اللجنة لهيئة الدواء المصرية هو قياس الأثر التشريعى للقانون المنظم لهيئة الدواء المصرية؛ موضحاً أن الدولة المصرية كان لديها حلما كبيرا بإنشاء هيئة متخصصة فى شئون الدواء، وأن ذلك تم بفضل الدعم الكبير للقيادة السياسية.

أشاد السادة أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب بالتطور الكبير الذى لاحظوه على البنية التحتية والمعامل الرقابية والمعمل للمرجعى بالهيئة بمقر المنصورية، وأكدوا دعمهم التام لمنظومة صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية المصرية، وحرصهم على التكامل والتنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة فى كافة المجالات، ومنها المجال الدوائى الذى يعد أخد أهم ركائز الأمن القومى والصحى للدولة المصرية.

يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التواصل الفعال مع المؤسسات البرلمانية والنيابية بالدولة، والسعى لخلق روابط قوية بين الهيئة والسادة أعضاء المجالس النيابية، والعمل سويا من أجل رفعة شأن مصر.