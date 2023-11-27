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وزارة الأوقاف تنشر جانب من البرنامج الرمضانى بمسجد الإمام الحسين

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 04:26 م
وزارة الأوقاف تنشر جانب من البرنامج الرمضانى بمسجد الإمام الحسين وزارة الأوقاف
كتب ـ لؤى على

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نشرت وزارة الأوقاف أسماء العلماء والقراء الذين سوف يحيون أيام وليالي شهر رمضان المبارك (1445هـــ، 2024م) بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ، وسوف تنشر لاحقًا بيان الأنشطة الدعوية بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.
 
يأتى ذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وإعدادها المبكر لبرامجها الدعوية بشكل عام وشهر رمضان المبارك بشكل خاص، وفي إطار حرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك من خلال الفعاليات والأنشطة التي ستقام في مساجد مصر عامة بصورة غير مسبوقة ننشر أنموذجًا منها. 
 
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وزارة الاوقاف

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الاوقاف



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