"التعليم" تجهز 8563 مدرسة لانتخابات الرئاسة.. ومنح إجازة لطلابها.. إنفوجراف

وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم بتجهيز 8563 مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية، موجهًا مديرى المديريات بالتأكد من صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق. وشدد الوزير على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة من (10-12) ديسمبر المقبل، فترة انعقاد الانتخابات، مع وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة فى أقرب مدرسة مناسبة لهم، وحصول طلاب هذه المدارس فقط على إجازة خلال فترة الانتخابات، كما وجه بتكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات وذلك فى المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.

التعليم تجهز 8563 مدرسة لانتخابات الرئاسة.. وإجازة لطلابها

وعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، اجتماعًا بمديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على تنفيذ المديريات التعليمية لتوجيهات وقرارات الوزارة بشأن انضباط سير العملية التعليمية.