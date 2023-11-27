أخبار مصر.. الرئيس السيسى يستقبل بقصر الاتحادية رئيسة المجر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقصر الاتحادية السيدة "كاتالين نوڤاك" رئيسة المجر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..



الرئيس السيسى يستقبل بقصر الاتحادية "كاتالين نوڤاك" رئيسة المجر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقصر الاتحادية السيدة "كاتالين نوڤاك" رئيسة المجر، لعقد مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. سامح شكرى: وقف إطلاق النار فى غزة لن يتحقق إلا بالضغط الدولى على إسرائيل أكد وزيرالخارجية سامح شكرى ضرورة الضغط الدولي على إسرائيل لوقف إطلاق النار فى غزة..قائلا : "إن وقف إطلاق النار فى غزة لن يتحقق إلا إذا إدركت إسرائيل أنه فى مصلحتها وأن هذا لن يتحقق إلا من خلال الضغط الدولى عليها".

المصريون بالخارج يدلون بأصواتهم بانتخابات الرئاسة الجمعة والبداية من نيوزيلندا

يدلى المصريون في الخارج يوم الجمعة المقبلة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث يستمر الاقتراع على مدار ثلاثة أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر، وذلك من خلال التوجه المباشر من الناخبين في الخارج إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية في الدولة التي يتواجدون بها. مستشار الرئيس للصحة: الدولة نجحت فى إدارة أزمات صحية قوية مثل جائحة كورونا قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في ملف الصحة ونجحت في إدارة أزمات قوية جدا مثل جائحة كورونا، مشددًا على أن المبادرات الرئاسية أبرزت أشياءً كثيرًا منها أن الدولة تدعم المواطن المصري في كل أنحاء الجمهورية، وتم التعامل مع الكثير من الأمراض المتوطنة التي كانت تستنفذ جزءً كبيرا جدا من الجهود الصحية. البعثة الأممية لحقوق الإنسان: مصر وقطر تقودان مسارا دبلوماسيا للتهدئة فى غزة قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن مصر وقطر تقودان مسارا دبلوماسيا بشأن التهدئة في قطاع غزة، متابعا: "يجب إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة". وزارة الزراعة: طرح اللحوم البلدى فى منافذ الوزارة بـ220 جنيهًا للكيلو أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للمتابعة، أنه يتم طرح اللحوم البلدية فى منافذ الوزارة بسعر 220 جنيهًا للكيلو على مدار أيام الاسبوع، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية برفع العبء عن كاهل المواطنين. علا الشافعى: المجال الإعلامى صعب للغاية والعمل المعيار الحقيقى للنجاح قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع، إن المجال الإعلامي صعب للغاية، خاصة أن الطريق غير ممهد أمامنا في ظل التحديات والصعوبات الراهنة، فإن المسؤولية غير فردية، لافتة إلي أن إدارة فريق عمل كامل بأفضل آليات ممكنة على درجة كبير من التناغم يظل هو التحدى الحقيقي. الأرصاد: انخفاض الحرارة بمعدل 3 درجات والعظمى بالقاهرة 22 درجة كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض فى درجات الحرارة مقارنة بأمس بمعدل من 2: 3 درجات، ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 22 درجة مئوية.

سعر جرام الذهب يفتح تداولات الأسبوع عند 2830 جنيها لعيار 21