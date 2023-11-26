أسعار الذهب اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 فى مصر

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب بالسوق المصري بمنتصف التعاملات اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2785 جنيها الآن وقت صياغة هذه السطور.



أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3183 جنيها.

عيار 21 يسجل 2785 جنيها.

عيار 18 يسجل 2387 جنيها.

عيار 14 يسجل 1857 جنيها.

الجنيه الذهب 22000 جنيه.

معرض الذهب قال الدكتور علي المصيحلي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك زيادة في عدد المشتركين في معرض الذهب ليصل الي 50 شركة محلية وأجنبية وممثلين لدول ألمانيا والإمارات والصين وتركيا وإيطاليا وهناك مشترين اجانب من 18 دولة يصل عددهم إلي 110 مشتريين أجانب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمعرض نبيو للذهب والمجوهرات، أن معرض الذهب أصبح له مكانة كبيرة بين المعارض الدولية المتخصصة، وهناك منتجات بها طابع تراثى وتاريخى تتميز بأعلى جودة للصناعة المصرية لإعادة مصر إلى موقعها المتميز بين مصاف كبار المصنعين.

وأشار وزير التموين أن هناك مساعي لوضع مصر على خريطة التصدير للذهب لدول الخليج وإيطاليا وأفريقيا وستأخذ مصر مكانتها الدولية في هذه الصناعة، مشيراً إلي التطور الكبير في صناعة الذهب والمجوهرات وهناك استخدام للتكنولوجيا الحديثة والذهب متوفر في الاسواق كما تم صدور قرار يسمح بدخول الذهب بدون الجمارك.