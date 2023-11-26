اليوم السابع
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وقعوا فى حب المقاومة.. أسرى إسرائيل يودعون مقاتلى حماس بعد الإفراج عنهم

الأحد، 26 نوفمبر 2023 02:19 م
وقعوا فى حب المقاومة.. أسرى إسرائيل يودعون مقاتلى حماس بعد الإفراج عنهم أسرى إسرائيل يودعون مقاتلى حماس
كتبت ريهام عبد الله

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وضع الأسرى الإسرائيليون الذين كانوا محتجزين فى قطاع غزة من قبل كتائب القسام الذراع العسكرى لحركة حماس، حكومة الاحتلال فى موقف لا تحسد عليه، بسبب الود الذى جمعهم مع مقاتلات القسام أثناء إطلاق سراحهم فى صفقة تبادل الأسرى مقابل الإفراج عن مجموعات من الأسرى الفلسطينيين القابعين فى سجون الكيان الصهيونى.

ويتضح هذا فى آخر الفيديوهات التى نشرها الإعلام العسكرى لحماس، حيث كشف عن حالة من الود والمعاملة الجيدة للغاية من قبل المقاتلين للأسرى الإسرائيليين خلال تسليمهم لممثلى الصليب الأحمر، ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية لوقف إطلاق النار وتسليم بعض الأسرى من الجانبين.

الأسري الإسرائيليين
الأسرى الإسرائيليون
 
الأسري يلوحون للكاميرات قبل الانتقال لمعبر رفح
الأسرى يلوحون للكاميرات قبل الانتقال لمعبر رفح
 
طفلة تبتسم لمقاتلة حماس
طفلة تبتسم لمقاتلة حماس

وفى مشهد لافت للانتباه، ظهر بعض الأسرى الإسرائيليين وهم يودعون مقاتلى حماس فوز وصولهم لسيارات الصليب الأحمر، وكأن المشهد لأصدقاء يودعون بعضهم البعض وليس وداع أسرى لمحتجزيهم.

وظهر فى الفيديو سيدة برفقة فتاة صغيرة يبدو أنها ابنتها، وهما تلوحان بالوداع لمقاتلة حماس، والابتسامة تزين وجهيهما، فيما ودعمها مقاتل حماس الذى أخفى وجههه خلف قناع، لكن ظهر الود فى نبرة صوته أثناء الوداع، وهو المشهد الذى يجعلك تتيقن أن هولاء الأسرى لاقوا معاملة جيدة خلال فترة احتجازهم برفقة مقاتلة حماس.

الصليب الأحمر يتسلم الأسري
الصليب الأحمر يتسلم الأسري
 
تسليم الأسري الإسرائيليين
تسليم الأسرى الإسرائيليين
 
سيارات الصليب الأحمر تنقل الأسري الإسرائيليين
سيارات الصليب الأحمر تنقل الأسري الإسرائيليين

ووقف مقاتلو حماس بجانب سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر، بجانب ممثلى الصليب الأحمر، بينما رافق عدد أخر من المقاتلين، الأسرى وساعدوهم للصعود لسيارات الإسعاف، وعلت وجههم الابتسامات فيما كانوا يلوحون بأيديهم فى وداع خاطفيهم، وهو مشهد يبدو كأنه من فيلم سينمائى.

وبدا أن الأسرى جميعهم فى حالة جيدة، لا يظهر عليهم أى علامات تعذيب أو سوء معاملة، كما يتضح من الفيديو أنهم أقاموا علاقات ودية مع مقاتلى حماس، وانتهى الفيديو الذى نشره الإعلام العسكرى، بتحرك سيارات الصليب الأحمر الذى تحمل المفرج عنهم فى هدوء وسلام.

مقاتلة حماس ترافق الأسيرات الإسرائيليات
مقاتلة حماس ترافق الأسيرات الإسرائيليات
 
مقاتلة حماس تودع الأسيرات
مقاتلة حماس تودع الأسيرات
 
مقاتلو حماس يرافقون أسيرة إسرائيلية
مقاتلو حماس يرافقون أسيرة إسرائيلية
 
نقل أسري إسرائيل لسيارات الصليب الأحمر
نقل أسري إسرائيل لسيارات الصليب الأحمر
 
نقل أسيرة مصابة لسيارة إسعاف الصليب الأحمر
نقل أسيرة مصابة لسيارة إسعاف الصليب الأحمر
 
نقل الأسري من الجنسيات الأجنبية
نقل الأسري من الجنسيات الأجنبية
 






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