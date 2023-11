ملكة جمال الحرية.. ما سر الاحتفاء بتحرير الأسيرة الفلسطينية إسراء جعابيص؟

أجواء من البهجة والفرحة تعيشها مئات الأسر الفلسطينية، بعد عودة الأسرى الفلسطينيين، والذين كانوا محتجزين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، حيث يمكن رؤية الفرحة تقفز من عيون العائدين، كما تقفز من عيون منتظريهم، بعد سنوات قضاها الأسرى فى سجون الاحتلال ظلما.

وبقدر الألم الذى سببته همجية الاحتلال فى التعامل مع المدنيين والأطفال والنساء فى قطاع غزة، ما نتج عنها استشهاد أكثر من 20 ألف فلسطينى، إلا أن مشاهد عودة الأسرى إلى منازلهم بعد تلك السنوات، أعادت إلى أهل فلسطين نفحات من النصر.

اسراء وابنها

الأسيرة المحررة إسراء جعابيص، باتت واحدة من أشهر العائدات من سجون الاحتلال الإسرائيلى، بعد 8 سنوات قضتها معتقلة بسبب جريمة لم ترتكبها، حتى تحولت إلى أيقونة المعتقلات الفلسطينيات فى سجون الاحتلال.

إسراء تركت طفلها معتصم وعمره 8 سنوات لتخرج فى صفقة تبادل الأسرى لتجده شاباً ناضجا، حيث انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى، صورا وفيديوهات مؤثرة أثناء استقبال ابنها لها.

الاحتلال الإسرائيلى لم يكتف بذلك، فحتى بعد تحريرها، اعتدت قوات الاحتلال على مذيعة إحدى قنوات التلفزيون العربية التي تغطي لحظة وصول الأسيرة الفلسطينية المحررة إسراء جعابيص إلى منزلها بالقدس المحتلة، وداهمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلى منزل جعابيص، وذلك لمنع أى احتفالات بتحريرها وعودتها لمنزلها فى القدس المحتل.

