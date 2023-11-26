اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 نوفمبر 2023 01:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الصليب الأحمر: المسار السياسى هو المخرج الوحيد للوضع الإنسانى المتفاقم بغزة

الأحد، 26 نوفمبر 2023 12:31 م
الصليب الأحمر: المسار السياسى هو المخرج الوحيد للوضع الإنسانى المتفاقم بغزة غزة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدني فابريزيو كاربوني، أن المخرج الوحيد للوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة هو المسار السياسي.. موضحا أن الاستجابة الإنسانية ليست الحل.

وحذر كاربوني ـ في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز) اليوم الأحد، من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.. مشددا على الحاجة إلى المزيد من المواد الإغاثية.

وقال كاربوني إنه "لم تتسن الفرصة بعد لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها في شمال قطاع غزة، وبالتالي نحن قلقون لأن أهالي غزة في حاجة ماسة إلى هذه المساعدات".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن وصول 61 شاحنة تحمل إمدادات طبية وغذاء وماء أفرغت حمولتها في شمال غزة من أصل 248 شاحنة مساعدات إنسانية وصلت إلى القطاع المحاصر منذ دخول الهدنة بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ.

 







غزة

الصليب الاحمر

فلسطين

اسرائيل

المساعدات الإنسانية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة