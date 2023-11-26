"وحدة الظل" تهزم المخابرات الإسرائيلية وتنجح فى إخفاء الأسرى بغزة.. صور

كتب أحمد جمعة

تمكنت وحدة الظل التابعة لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس، من هزيمة المخابرات الإسرائيلية في حرب الأدمغة التي جرت خلال 50 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة، ونجحت هذه الوحدات في إخفاء عشرات الأسرى الإسرائيليين دون أن يتمكن الاحتلال من تحديد أماكنهم.

وتعد "وحدة الظل" من أكثر الوحدات العسكرية أهمية في كتائب القسام، وتحافظ على سريتها بشكل كبير للغاية، لحساسية المهمة التي تأسست من أجلها، وهي "تأمين الأسرى الإسرائيليين" في غزة وإبقاؤهم في دائرة المجهول، لضمان عمليات تبادل أسرى ناجحة مع الاحتلال الإسرائيلي.

توكل مهمة الإشراف على الوحدة العسكرية إلى القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، وقد كشف النقاب عن وجودها لأول مرة بعد مرور 10 أعوام على تأسيسها في عام 2016، بعد تولي مهمة تأمين الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط التي انتهت بصفقة تبادل أسرى ناجحة.

وتسند إلى الوحدة مهام خطيرة منها إبقاء كافة الأسرى في دائرة المجهول، إحباط جهود الاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى الأسرى، معاملة الأسرى بكرامة واحترام وفق أحكام الدين الإسلامي وتوفير الرعاية التامة لهم المادية والمعنوية، أخذ في الاعتبار معاملة جيش الاحتلال للأسرى الفلسطينيين.

وأكدت مصادر فلسطينية في غزة لـ"اليوم السابع"، أن عدد كبير من عناصر وحدة الظل يجيدون التحدث بعدة لغات منها العبرية والإنجليزية، فضلا عن دراستهم ومتابعتهم للمجتمع الإسرائيلي بشكل دقيق للغاية، موضحة أن الوحدة تتولى أيضا عملية التحقيق مع الأسرى الإسرائيليين وجمع أكبر قدر من المعلومات عن أسرهم، وتمتلك الوحدات ملفات توثق حياة كل أسير إسرائيلي محتجز لديها.

وأوضحت المصادر أن اختيار هذه العناصر يتم بشكل دقيق جدا حيث يخضع عناصرها لتدريبات شاقة ويخضعون لدورات في مواجهة الحرب النفسية، وتدريبات بدنية شاقة، إخضاعهم لاختبارات الثبات الانفعالي، مؤكدة أن أبرز المميزات في عناصر وحدة الظل هي الصمت التام وعدم الثرثرة والابتعاد تمام عن وسائل الإعلام.

ولم يتم تداول أي أخبار في غزة عن وحدة الظل لسنوات حتى أعلن المتحدث باسم كتائب القسام المكنى بـ"أبو عبيدة" نهاية يوليو 2022 عن استشهاد أحد أعضاء "وحدة الظل" وإصابة 3 آخرين جراء استهداف إسرائيل أحد أماكن احتجاز جندي إسرائيلي أسير خلال الحرب الإسرائيلية على غزة في مايو 2021.

وأعلنت كتائب القسام في عام 2016 عن وحدة الظل التي يسند لها تأمين الأسرى الإسرائيليين، وساهمت وحدة الظل بشكل مباشر فى أعقد عملية أمنية خاضتها الفصائل الفلسطينية فى تاريخ الصراع مع العدو الإسرائيلي بإخفاء الجندي جلعاد شاليط عن الأنظار لعدة سنوات.

وتختار كتائب عز الدين القسام عناصر وحدة الظل من كافة الألوية والتشكيلات القتالية وفق معايير دقيقة، ويتم اخضاعهم لاختبارات عديدة مباشرة وغير مباشرة.



وحدة الظل في كتائب القسام



الظل السرية في القسام