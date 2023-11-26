أخبار مصر.. القاهرة تكثف اتصالاتها لتمديد الهدنة بقطاع غزة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها اتصالات مصرية مكثفة بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة لتمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
رئيس الوزراء يفتتح 5 صيدليات "إسعاف 24" بعد تطويرها عبر الفيديو كونفرانس
مصر تعرب عن تقديرها للجهود القطرية المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة
قال مصدر مسؤول لقناة "القاهرة الإخبارية، إن مصر تعرب عن تقديرها للجهود القطرية المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة الإنسانية، متابعا: "التنسيق والجهود المصرية القطرية نجحت في استكمال تبادل المحتجزين واستمرار الهدنة الإنسانية".
مصر وقطر والولايات المتحدة يجرون اتصالات مكثفة لتمديد الهدنة بقطاع غزة
قال مصدر مسؤول لقناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، إن مصر وقطر والولايات المتحدة يجرون اتصالات مكثفة لتمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة.
وزير التموين: سنلجأ للتسعير الجبرى للسكر حال عدم انتهاء الأزمة قبل 10أيام
برعاية مصرية قطرية أمريكية.. الهدنة بين إسرائيل والفصائل تدخل يومها الثالث
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أن الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تدخل يومها الثالث على التوالي برعاية مصرية قطرية أمريكية.
وزارة التعليم: إضافة درجات الطالب باختبارات الشهر لمجموعه فى امتحانات الترم
الأرصاد: نشاط رياح مثيرة للأتربة على القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة
رئيس البرلمان العربى يشيد بدور الرئيس السيسى فى مساندة الشعب الفلسطينى
أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بالدور الكبير والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية، خاصة على المستوى العربي، وذلك في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.. مثمنًا بشكل خاص الجهود الحثيثة التي قامت وما تزال تقوم بها مصر من أجل مساعدة ونصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الغاشم وجرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال.
مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى
اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
الأرصاد: انخفاض بالحرارة يصل 3 درجات وأجواء باردة ليلا وفى الصباح الباكر
جلسة تصوير لنجوم الأهلى بالزى الرسمى لكأس العالم للأندية اليوم
يعقد النادى الأهلى اليوم الأحد جلسة تصوير للاعبيه بالزى الرسمى لكأس العالم للأندية المقرر أن يشارك فيها المارد الأحمر فى ديسمبر المقبل.
سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2785 جنيها للجرام
عيار 24 يسجل 3183 جنيها.
عيار 21 يسجل 2785 جنيها.
عيار 18 يسجل 2387 جنيها.
عيار 14 يسجل 1857 جنيها.
الجنيه الذهب 22000 جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة