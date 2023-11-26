أخبار مصر.. القاهرة تكثف اتصالاتها لتمديد الهدنة بقطاع غزة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها اتصالات مصرية مكثفة بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة لتمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

رئيس الوزراء يفتتح 5 صيدليات "إسعاف 24" بعد تطويرها عبر الفيديو كونفرانس

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، 5 صيدليات "إسعاف 24" بعد تطويرها عبر الفيديو كونفرانس.

مصر تعرب عن تقديرها للجهود القطرية المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة

قال مصدر مسؤول لقناة "القاهرة الإخبارية، إن مصر تعرب عن تقديرها للجهود القطرية المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة الإنسانية، متابعا: "التنسيق والجهود المصرية القطرية نجحت في استكمال تبادل المحتجزين واستمرار الهدنة الإنسانية". مصر وقطر والولايات المتحدة يجرون اتصالات مكثفة لتمديد الهدنة بقطاع غزة قال مصدر مسؤول لقناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، إن مصر وقطر والولايات المتحدة يجرون اتصالات مكثفة لتمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة. وزير التموين: سنلجأ للتسعير الجبرى للسكر حال عدم انتهاء الأزمة قبل 10أيام

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة، أنه سيتم إعطاء السوق مهلة بنحو 10 أيام لاستقرار أسعار السكر وفي حال استمرار الأزمة عقب انتهاء المهلة سيطالب مجلس الوزراء بالتدخل للتسعير الجبري للسكر. برعاية مصرية قطرية أمريكية.. الهدنة بين إسرائيل والفصائل تدخل يومها الثالث أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أن الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تدخل يومها الثالث على التوالي برعاية مصرية قطرية أمريكية. وزارة التعليم: إضافة درجات الطالب باختبارات الشهر لمجموعه فى امتحانات الترم أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إضافة درجات الطالب فى اختبارات الشهر لصفوف النقل إلى مجموعه فى امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها يناير المقبل، مضيفة أنه يتم إضافة الدرجة الأعلى فى تقييمات شهرى أكتوبر ونوفمبر إلى درجاته فى الفصل الدراسي الأول. الأرصاد: نشاط رياح مثيرة للأتربة على القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد والذي تنخفض معه مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة. رئيس البرلمان العربى يشيد بدور الرئيس السيسى فى مساندة الشعب الفلسطينى أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بالدور الكبير والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية، خاصة على المستوى العربي، وذلك في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.. مثمنًا بشكل خاص الجهود الحثيثة التي قامت وما تزال تقوم بها مصر من أجل مساعدة ونصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الغاشم وجرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال. مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

الأرصاد: انخفاض بالحرارة يصل 3 درجات وأجواء باردة ليلا وفى الصباح الباكر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بمعدل من 2: 3 درجات وتظل الأجواء باردة ليلا وفى الساعات الأولى من الصباح.

جلسة تصوير لنجوم الأهلى بالزى الرسمى لكأس العالم للأندية اليوم