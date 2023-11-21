عصائر تساعد فى إنقاص الوزن.. من الجزر إلى البنجر

كتبت رانيا عامر

فقدان الوزن أزمة يعانى منها الكثير من الأشخاص سواء كانوا نساء أو رجال أو أطفال، فإن السمنة تعرضهم جميعًا إلى تدهور الصحة العامة لديهم، بالإضافة إلى خطر الإصابة ببعض الأمراض، لذا يصبح الوزن الزائد بالجسم مصدر قلق، ومن الممكن تناول بعض الأطعمة، وشرب مجموعة من العصائر الطبيعية التى تساهم فى تقليل الوزن، بجانب ممارسة الأنشطة الرياضية بصورة منتظمة لحرق المزيد من السعرات الحرارية، وذلك وفقًا لما نشره موقع timesofindia.

عصائر طبيعية تساعد فى إنقاص الوزن

عصير الجزر

كوب كامل من عصير الجزر يساعد في انخفاض السعرات الحرارية، ويحتوي على نسبة عالية من الألياف، ما يساهم في حرق الدهون وتقليل الوزن الزائد.

عصير الرمان

الرمان فاكهة محبوبة لدى الكثير من الأشخاص، تتميز بالعديد من الفوائد الصحية، غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين A وC وE، تساعد في إنقاص الوزن، مشروب الرمان يساهم في حرق السعرات الحرارية، ويمكن أن يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم.

عصير الشمندر البنجر

عصير البنجر من أحد العصائر الفعالة فى مسألة إنقاص الوزن، نتيجة احتواه على الألياف، كما أنه غنى بالكثير من المعادن والفيتامينات التي تساعد فى حرق الدهون وفقدان الوزن الزائد بالجسم.

عصير البرتقال

يمكن أن يكون عصير البرتقال الطازج بديلاً أكثر صحة ومنخفض السعرات الحرارية التي تساعد في حرق الدهون الزائدة بالجسم.

عصير الأناناس

عصير الأناناس يعتبر علاجًا لدهون البطن، حيث إنه يحتوى على إنزيم يسمى البروميلين الموجود فاكهة الأناناس التي تساهم في حرق الدهون الزائدة في المعدة.