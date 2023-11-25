أسعار الذهب في التعاملات المسائية تسجل 2800 جنيه للجرام

كتب - إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في التعاملات المسائية تحرك نحو الصعود، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا في مصر 2800 جنيها للجرام وسط تذبذب في سعر الذهب منذ صباح اليوم.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 24 يسجل 3200 جنيه.



عيار 21 يسجل 2800 جنيه.



عيار 18 يسجل 2400 جنيه.



الجنيه الذهب 22400 جنيه.

الذهب يجد دعم من الطلب الفعلي في آسيا

سجلت مبيعات المجوهرات في الصين ارتفاع بنسبة 12.2% منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر لتصل إلى 34.4 مليار دولار متضمنة مبيعات الذهب والفضة والمجوهرات الأخرى، ليكون أعلى من متوسط إجمالي مبيعات الذهب في الصين عند 6.8%.

وكان الطلب المحلي الصيني على الذهب قوياً للغاية طوال عام 2023، وكان له تأثير كبير على أسواق المعادن الثمينة في البلاد. شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاع أسعار الذهب المحلية في الصين أعلى بكثير من الأسعار الفورية الدولية، حيث طالب الأثرياء والطبقة المتوسطة في البلاد بتأمين قيمة مدخراتهم في ظل مخاوف من ضعف معدلات النمو وتراجع القيمة الشرائية للعملة.

هذا وقد ارتفعت صادرات الذهب السويسرية في أكتوبر إلى أعلى مستوى لها منذ مايو مع ارتفاع الشحنات إلى الهند لتلبية الطلب خلال موسم الأعياد في البلاد حسبما أظهرت بيانات الجمارك.

أما عن مجلس الذهب العالمي فقد أعلن عن ارتفاع صافي الطلب على الذهب من قبل صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بمقدار 11.5 طن ذهب وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر، حيث أضافت صناديق الذهب في أمريكا الشمالية ما مقداره 13.1 طن ذهب لتشهد ارتفاع في الطلب للأسبوع الثالث على التوالي.

من جهة أخرى أضافت صناديق الاستثمار في المنطقة الأسيوية 1.2 طن ذهب بينما صناديق الاستثمار في المنطقة الأوروبي أظهرت انخفاض بمقدار 2.8 طن ذهب.

في عام 2022 اشترت البنوك المركزية ذهب بشكل قياسي بلغ 1136 طن وفقاً لمجلس الذهب العالمي، ومنذ بداية عام 2023 قامت البنوك بشراء 800 طن من الذهب في الأرباع الثلاثة الأولى من العام، لذا فمن المحتمل أن ينتهي هذا العام بتسجيل مستوى قياسي آخر في مشتريات البنوك المركزية للذهب للعام الثاني على التوالي.