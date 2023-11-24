5 أسباب تجعلك تقلل من تناول الكافيين.. أبرزها العصبية والأرق

كتبت إيناس البنا

يعتمد الكثير خلال يومهم على شرب الكثير من المشروبات التى تحتوى على الكافيين، لإشعارهم باليقظة وقوة التركيز خلال نهار العمل، وعلى الرغم من أن تناول كميات قليلة منها قد لا تضر صحتك، إلا أن شرب الكثير منها قد يمثل ضررا.

في حين أن الاستمتاع بفنجان من القهوة أو الشاى أحيانًا يعتبر آمنًا لمعظم الناس، لكن من المهم توخى الحذر بشأن تناول الكافيين، فيمكن أن يؤدي الإفراط في تناوله إلى مشاكل صحية مختلفة، ما يؤثر على النوم ومستويات الطاقة والصحة العامة، وذلك وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth".

الكافيين الزائد يسبب مشاكل النوم ويعرضك للأرق

شرب الكثير من الكافيين يمكن أن يعطل دورة النوم الخاصة بالشخص، فعند شرب الكثير من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، تعمل على تحفيز نظامنا العصبي، ما يجعل من الصعب علينا النوم، ويعد النوم الجيد أمرًا بالغ الأهمية لصحتنا، وقد يؤدى نقصه إلى التعب والتهيج وصعوبة التركيز على المهام اليومية المهمة.

الشعور بالعصبية

الكافيين منبه يمكن أن يزيد من معدل ضربات القلب ويسبب الشعور بالأرق، لكن شرب الكثير منه قد يؤدي إلى زيادة القلق والانزعاج.

مشاكل الجهاز الهضمي

يمكن أن يكون للكافيين أيضًا تأثير على نظامنا الهضمي، فقد يؤدي إلى ارتجاع الحمض وتهيج بطانة المعدة، ما يسبب عدم الراحة وعسر الهضم، إذا كنت تعاني بالفعل من مشاكل في الجهاز الهضمي، فقد يكون التقليل من تناول الكافيين مفيدًا.

الجفاف

الكافيين مدر للبول، ويمكن أن يساهم فى الجفاف، يعد البقاء رطبًا أمرًا ضروريًا للعديد من وظائف الجسم، وقد لا يكون الاعتماد على المشروبات التي تحتوي على الكافيين لإرواء عطشك هو الخيار الأفضل.

ارتفاع ضغط الدم

ارتبط شرب الكثير من مشروبات الكافيين بانتظام بزيادة في ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر لأمراض القلب وغيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن تساهم مراقبة كمية الكافيين التي تتناولها وإدارتها في تحسين صحة القلب.