الإفراط فى الكافيين يعطل دورة نومك.. اعرف 5 طرق لتقليل تناوله

البدائل العشبية

التحكم في الحصص

تدقيق الكافيين

يمكن أن يكون شاي الأعشاب مثل البابونج أو النعناع أو الزنجبيل بدائل ممتازة خالية من الكافيين، فهي لا تقدم مجموعة متنوعة من النكهات فحسب، بل توفر أيضًا فوائد صحية محتملة مثل الاسترخاء ودعم الهضم.انتبه إلى أحجام الحصص، خاصة مع مشروبات الطاقة التي يمكن أن تحتوي على مستويات زائدة من الكافيين، اختر أحجام أكواب أصغر أو شارك قهوة كبيرة مع صديق إذا كنت تريد الاستمتاع بها دون المبالغة في ذلك

يمكن أن يوفر الاحتفاظ بمذكرات الكافيين رؤى قيمة حول كيفية تأثير الكافيين على جسمك، لاحظ الوقت وكمية الكافيين المستهلكة، وتتبع مدى تأثيرها على مستويات الطاقة، والمزاج، وأنماط النوم، يمكن أن يساعدك هذا السجل في تحديد الأنماط وإجراء التعديلات على كمية الكافيين التي تتناولها حسب الحاجة.