العثور على جثة طفلة بعد ساعات من تغيبها بالشرقية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة طفلة بعد ساعات من تغيبها، وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طفلة.

وتبين من التحريات الأولية العثور على جثة الطفلة ملك أدهم، 6 سنوات، مقيمة في قرية المشاعلة بمركز أبو كبير، وبها آثار شبهة جنائية في حدوث الوفاة، وسرقة قرطها الذهبي، وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.