ضبط المتهم بقتل جاره فى الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط طالب بمعهد خدمة اجتماعية؛ لاتهامه بقتل جاره طالب بالمرحلة الثانوية إثر مشادة كلامية بينهما.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزى بوصول فارس ال م، 18 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوى العام، مقيم بقرية العصايد بمركز ديرب نجم، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو محمد وز ن، 21 سنة، طالب بمعهد خدمة اجتماعية، جار المجنى عليه فى نفس القرية، وذلك إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى طعن المتهم للمجنى عليه طعنة نافذة أودت بحياته.

تم ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22267 جنح مركز ديرب نجم لسنة 2023، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.