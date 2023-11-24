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أخبار × 24 ساعة.. حماية المستهلك: تكثيف حملات الرقابة للتصدى لارتفاع الأسعار

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. حماية المستهلك: تكثيف حملات الرقابة للتصدى لارتفاع الأسعار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب: محمد الأحمدى

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يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:

 
وزارة التعليم: تطبيق برامج منهجية الجدارات على طلاب الخدمات بالمدارس الفنية
 
وزارة التعليم تحدد موانع العمل بامتحانات الدبلومات الفنية 2024
 
معلومات الوزراء يعلن اختيار "فوربس" لوزيرة البيئة ضمن أكثر 10 حكوميين مؤثرين
 
برتوكول بين وزارة العمل و"مصر للطيران" للتعاون بشأن نشاط علاقات الوزارة
 
وزير الزراعة يكلف بالتواجد مع المزارعين فى الحقول للتوعية باستخدام تقاوى القمح
 

 







اخبار 24 ساعه

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