أخبار × 24 ساعة.. حماية المستهلك: تكثيف حملات الرقابة للتصدى لارتفاع الأسعار

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:
وزارة التعليم: تطبيق برامج منهجية الجدارات على طلاب الخدمات بالمدارس الفنية
وزارة التعليم تحدد موانع العمل بامتحانات الدبلومات الفنية 2024
معلومات الوزراء يعلن اختيار "فوربس" لوزيرة البيئة ضمن أكثر 10 حكوميين مؤثرين
برتوكول بين وزارة العمل و"مصر للطيران" للتعاون بشأن نشاط علاقات الوزارة
وزير الزراعة يكلف بالتواجد مع المزارعين فى الحقول للتوعية باستخدام تقاوى القمح
وزير الرى يلتقى ممثلى المؤسسات السعودية العاملة فى مجال المياه
تعرف على أسعار تذاكر واشتراكات المترو ونسب التخفيضات
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