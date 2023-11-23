وزارة التعليم: تطبيق برامج منهجية الجدارات على طلاب الخدمات بالمدارس الفنية

كتب محمود طه حسين

أرسلت الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً إلى المديريات التعليمية ، باتخاذ اللازم نحو التوجيه لكافة المدارس الفنية التابعة للمديريات بتطبيق البرامج ذات المناهج الدراسية المطورة المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة

في سوق العمل على كافة طلاب نظام الخدمات سواء بمدارس أصلية أو فصول ملحقة، وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2025/2024 مع ضرورة التوجيه نحو مراجعة التطبيق في المدارس وحصر أعداد المعلمين اللازم تدريبهم، وموافاتنا بتلك الأعداد والبيانات الخاصة بهم حتى يتسنى لنا التنسيق مع الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني والإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني نحو هذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أن نظام الجدارات يتمثل فى الاتى:



ـ الجدارة عبارة عن تطبيق مهارات ومعارف يكتسبها الطالب خلال فترة دراسته فى مجال معين للعمل فى وظيفة أو مهنة وفقا لمعايير معينة ومحددة.

ـ المنهج القائم على الجدارة يركز على ما يتوقع من المتعلمين القيام به من جدارات لمهنة معينة، حيث يركز على الطالب والاحتياجات المتغيرة فى سوق العمل.

ـ التعليم القائم على الجدارات المهنية عبارة عن مجموعة من الخبرات التربوية والمهارية التى يمر بها الطلاب داخل المدرسة أو خارجها بغرض اكتساب جدارات محددة" مهارات ـ معارف ـ اتجاهات سلوكية" تكون مؤهلة للالتحاق بسوق العمل".

ـ يستند تقييم الطلاب فى المهارات المهنية بالجدارات على أداء الطالب وليس مجموعة من الطلاب وفقا لمعايير الأداء التى تستند إلى نتائج فعلية.

ـ يوجد أكثر من نوع للجدارات المهنية تتمثل فى " جدارات فنية /مهنية ـ جدارات أكاديمية وثقافية ـ جدارات حياتية.