‫وزير الرى يلتقى ممثلى المؤسسات السعودية العاملة فى مجال المياه

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى الدكتور عبدالعزيز الشيباني وكيل المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، والمهندس خالد القريشى الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه، وعدد من ممثلي المؤسسة العامة للرى وشركة المياه الوطنية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة منظم المياه في المملكة العربية السعودية لمناقشة أوجه التعاون بين مصر والسعودية في مجال المياه.

وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون الفني بين مسئولي المياه في مصر والسعودية خاصة في ظل الشح المائي الذي يواجه البلدين، وهو ما يتطلب الاعتماد على العلم والتكنولوجيا الحديثة في مجال المياه لتعزيز قدرة الدول في التعامل مع هذه التحديات.

وأكد على أهمية التعاون البحثى بين المركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والرى والجهات والمراكز البحثية السعودية فى مجالات رفع كفاءة استخدام المياه وتحلية المياه المالحة ومعالجة المياه والحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار.