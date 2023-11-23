تعرف على أسعار تذاكر واشتراكات المترو ونسب التخفيضات

كتب سيد الخلفاوى

تقدم الهيئة القومية للأنفاق، تخفيضات كبيرة على اشتراكات مترو الأنفاق ، تصل لـ 55% على الاشتراك، طبقا لعدد المراحل والمحطات، حيث تتميز الاشتراكات بنسب خصم عالية وفى النقاط التالية نسب الخصم وقيمة الاشتراك حسب عدد المحطات.

الركوب 9 محطات، مرحلة واحدة، سعر التذكرة 5 جنيهات وتعريفة اشتراك شهرى 185 جنيها بواقع تكلفة تذكرة 3.1 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 38% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 500 جنيه وبنسبة 10% خصم إضافية.

الركوب 16 محطة، مرحلتين سعر التذكرة 7 جنيهات وتعريفة اشتراك شهرى 230 جنيها بواقع تكلفة تذكرة 3.8 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 45% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 630 جنيها وبنسبة 9% خصم إضافية .

الركوب 25 محطة، 3 مراحل، سعر التذكرة 10 جنيهات وتعريفة اشتراك شهرى 270 جنيها بواقع تكلفة تذكرة 4.5 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 55% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 760 جنيها وبنسبة 6% خصم إضافية.

اشتراكات المترو السنوية:

اشتراك سنوي لخطين مترو بسعر 2760 جنيها.

اشتراك سنوى ثلاثة خطوط مترو بسعر 3465 جنيها.

يضاف لأسعار الاشتراكات التالي ( سعر إستمارة 5 جنيهات الاشتراكات الشهرية والربع سنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده - سعر استمارة 10 جنيه الاشتراكات السنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده - مبلغ 25 جنيه عند استخراج الاشتراك لأول مرة سعر الكارت الذكي صالح لمدة خمس سنوات).

المستندات المطلوبة (صورة الرقم القومي + صورة شخصية).