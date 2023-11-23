"العمل": إطلاق "هانزل وهشارك" للتوعية بأهمية المشاركة الانتخابية بمطروح

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل ، أن إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بمحافظة مطروح نظمت فعاليات للتوعية، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بهدف زيادة توعية العاملين بحقوقهم فى العمل فى بيئة عمل أمنة مما ينعكس على زيادة معدل الأداء وزيادة الإنتاج، بمشاركة العاملين فى عدة شركات بمطروح، وإطلاق مبادرة "هانزل وهشارك " للتوعية بأهمية المشاركة الانتخابية، وكذلك متابعة أحوال العمالة غير المنتظمة داخل تلك الشركات ، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية لتكثيف الزيارات الميدانية للمواقع التى يتم تنفيذ مشروعات كبرى بها للقيام بالمهام المنوطة بها لخدمة المجتمع والعمال .

وأوضحت الوزارة فى بيان لها ، أن عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح اكد فى تقريرٍ للوزارة ، ان تلك المبادرات والندوات التى بدأتها المديرية وتنفذها داخل الشركات العاملة بالمحافظة ، تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل وتطبيق احكام القانون فيما يخص اشتراطات واساليب السلامة داخل المنشآت للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات من المخاطر المختلفة ، ومنوهاً إلى ان مصطفى جابر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمطروح قام بالاشتراك مع مكاتب السلامة والصحة المهنية (الحمام-العلمين- مطروح) وجرى تقديم عدة محاضرات بمواقع العمل إلى جانب متابعة العمالة الغير منتظمة بها ، كما جرى إطلاق مبادرة (هانزل وهشارك ) لتشجيع وتوعية العاملين بأهمية المشاركة فى العملية الإنتخابية بأنه حق دستورى وواجب قومى ينعكس على دعم وإستقرار الدولة المصرية ، وعلى هامش فاعليات المحاضرات جرى استعراض إنجازات المشروعات القومية الموجودة بمطروح على أرض الواقع مع التأكيد على العمل على فتح لجان إنتخابية داخل المشروعات الكبرى التى تضم عمالة كبيرة لتسهيل العملية الانتخابية .

فيما قالت وزارة العمل في بيان لها ان إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بمحافظة المنيا، نظمت بالاشتراك مع مكتب السلامة والصحة المهنية بالمدينة فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، لتوعية العاملين والطلاب بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى المنشآت التعليمية حفاظاً على جميع ارواح العاملين والطلاب والمترددين على المنشآت التعليمية ضمن خطة الوزارة المديرية لنشر ثقافة السلامة داخل مختلف القطاعات تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة..

وأوضح ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا في تقريرٍ للوزارة، أن تلك الفعاليات تاتي ضمن سلسلة من الندوات بدأتها أطلقتها المديرية داخل منشآت المحافظة في مختلف القطاعات، لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف والتواجد المستمر داخل كافة المنشآت لتطبيق أحكام القانون فيما يخص حماي ورعاية العمال وتوفير مناخ عمل آمن من خلال تطبيق أحكام اشتراطات السلامة والصحة المهنية ونشر ثقافتها بين مختلف الفئات، مؤكدة استمرار نشر تلك الثقافة وتنظيم الندوات بشكل دوري وفق الخطة الموضوعة لحماية المنشآت والممتلكات بما يضمن تحقيق معدلات أعلى من التنمية.