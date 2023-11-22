حصاد الوزارات.. التعاقد على شراء 320 ألف طن سكر مستورد والإنتاج المحلى فى يناير

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة التموين: التعاقد على شراء 320 ألف طن سكر مستورد والإنتاج المحلى فى يناير
وزارة التموين تستقبل 170 ألف طن سكر مستورد.. وطرح الكيلو بـ27 جنيها
وزارة التعليم: أسئلة امتحان شهر نوفمبر فيما درسه الطالب ضمن المنهج
الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ9447 حالة من أهالى قطاع غزة
وزيرة التضامن: نسعى للتمكين الاقتصادى الفعال للانتقال من الدعم إلى العمل
وزارة التموين: ضخ 65 ألف طن سكر شهريًا لأصحاب البطاقات بـ12.6 جنيه
وزارة العمل: صرف 650 ألف جنيه تعويضات جديدة لأسر عمالة غير منتظمة فى 3 محافظات
التنمية المحلية: إزالة 14043 حالة تعد على الأراضى الزراعية وإزالة 1972 مخالفة بناء
الشباب والرياضة تطلق الأسبوع الرابع من الحملة القومية « شارك ٠٠ الكلمة كلمتك » في 15 محافظة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة