اليوم السابع
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الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 05:18 م
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حصاد الوزارات.. التعاقد على شراء 320 ألف طن سكر مستورد والإنتاج المحلى فى يناير

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعاقد على شراء 320 ألف طن سكر مستورد والإنتاج المحلى فى يناير السكر - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
وزارة التموين: التعاقد على شراء 320 ألف طن سكر مستورد والإنتاج المحلى فى يناير
 
وزارة التموين تستقبل 170 ألف طن سكر مستورد.. وطرح الكيلو بـ27 جنيها
 
وزارة التعليم: أسئلة امتحان شهر نوفمبر فيما درسه الطالب ضمن المنهج
 
الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ9447 حالة من أهالى قطاع غزة
 
وزيرة التضامن: نسعى للتمكين الاقتصادى الفعال للانتقال من الدعم إلى العمل
 
وزارة التموين: ضخ 65 ألف طن سكر شهريًا لأصحاب البطاقات بـ12.6 جنيه
 
وزارة العمل: صرف 650 ألف جنيه تعويضات جديدة لأسر عمالة غير منتظمة فى 3 محافظات
 
التنمية المحلية: إزالة 14043 حالة تعد على الأراضى الزراعية وإزالة 1972 مخالفة بناء
 

 







حصاد الوزارات

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شهر نوفمبر

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التمكين الاقتصادى



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