وزارة التعليم: أسئلة امتحان شهر نوفمبر فيما درسه الطالب ضمن المنهج

محمود طه حسين

أكدت المديريات التعليمية، أن تقييم الطلاب في امتحان الشهر سيكون في الأجزاء التي تم تدريسها ضمن منهج شهر نوفمبر، وتعقد الاختبارات في اليوم الدراسى ويتم وضع الأسئلة موجه المادة بالإدارات التعليمية.

وحددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، 30 نوفمبر الجارى موعد بدء امتحان شهر نوفمبر الجارى وتستمر حتى 6 ديسمبر المقبل.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن امتحان شهر نوفمبر هو آخر اختبار شهر لطلاب النقل بالفصل الدراسي الأول، على أن يستعد الطلاب لأداء امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول فى يناير المقبل، مؤكدة أن الامتحان هدفه قياس نواتج التعلم وليس تحصيل الدرجات أو مجرد النجاح والرسوب، مشددة على أن أهداف التعلم اختلفت مع بدء تطوير العملية التعليمية وتطبيق النظام الجديد للتعليم من أجل بناء الشخصية المصرية وبناء وتخريج جيل قادر على التعلم الذى يخدم سوق العمل المحلى والعالمى وحصولهم على فرص عمل.

وتكون الأسئلة فى اختبارات الشهر أو التقييم الثانى عبارة عن جزئيات قصيرة هدفها قياس نواتج التعلم وما تم تحصيله فعليا من موضوعات وتفاعل الطلاب مع محتوى الموضوعات الدراسية، موضحة أن الطلاب يؤدون الامتحان وفق مواصفة امتحان شهر أكتوبر عبارة عن أسئلة قصيرة اختيارية ومقالية ويتم تقييم الطلاب فى اليوم الدراسى أثناء الحصص وتكون مدة التقييم مثل زمن الحصة الدراسية اى 45 دقيقة على أقصى تقدير.