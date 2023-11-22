اليوم السابع
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الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 09:34 ص
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وزارة الأوقاف: إيفاد ثلاثة أئمة وستة قراء إلى 7 دول لإحياء ليالى شهر رمضان

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 09:34 ص
وزارة الأوقاف: إيفاد ثلاثة أئمة وستة قراء إلى 7 دول لإحياء ليالى شهر رمضان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الأوقاف أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اعتمد إيفاد كل من الشيخ أيمن محمد أحمد حجازي بمديرية أوقاف الإسكندرية للعمل بالجمعية الإسلامية الثقافية – سدني – أستراليا (إمامًا)، الشيخ محمد فوزي زكي محمد بمديرية أوقاف بني سويف للعمل بمسجد دار المصطفى بولاية فرجينيا – بالولايات المتحدة الأمريكية (قارئًا) . 
 
وشمل قرار الإيفاد اعتماد الشيخ محمد أحمد حسن منجود بمديرية أوقاف الفيوم للعمل بمسجد عمر بن الخطاب فوو دو إيجواسو – البرازيل(قارئًا)، والشيخ / سعيد مصطفى علي طه بمديرية أوقاف الشرقية – للعمل بمسجد النادي المصري بفينا – النمسا (قارئًا)، والشيخ / محمود حمدان محمد غلاب محافظة الغربية للعمل بمسجد السلام بمدينة ميلوزا – فرنسا (قارئًا)، والشيخ / بركات محمد أحمد جاد بمديرية أوقاف الشرقية للعمل بالمعهد الإسلامي للتعليم – كندا (قارئًا)، والشيخ / أحمد رجب عبده خليفة بمديرية أوقاف البحيرة للعمل بمسجد مدينة هايدنهايم – ألمانيا (إمامًا)، والشيخ/ أشرف خيري محمد عبد العال الجغاوي بمديرية أوقاف البحيرة للعمل بمسجد جمعية التوبة – هوكستر – نوردراين فستفاليا – ألمانيا (قارئًا)، ووالشيخ / رزق رجب عبد الموجود عبد الحافظ بمديرية أوقاف بني سويف للعمل بجمعية الأزهر – مدينة هامبورج – ألمانيا (قارئًا).
 
وأشارت الوزارة إلى أن هذه القرارات جاءت من أجل إحياء هؤلاء الأئمة ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ / 2024م، ليصبح إجمالي عدد الموفدين على نفقة الجهات الطالبة حتى تاريخه (9) من أئمة وقراء وزارة الأوقاف.






شهر رمضان

ائمة وزارة الاوقاف

وزير الاوقاف

ألمانيا



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