الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ9447 حالة من أهالى قطاع غزة

كتبت هند مختار

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم استعراض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتقديم الدعم الصحي لمصابي قطاع غزة.

وتبين أن إجمالي الذين تلقوا خدمات طبية من قطاع غـزة بداية من 1 نوفمبر حتى تاريخه بلغ 9.447 حالة من بينهم 1.932 طفل.

كما تم استعراض توزيع المصابين على المستشفيات المصرية والتي شملت مستشفيات (العريش، الشيخ زويد، بئر العبد، أبو خليفة، معهد ناصر، عين شمس العام، السلام التخصصي، المجمع الطبي،...)، موضحا أن 71% من الحالات مازالت تتلقى العلاج بالمستشفيات المصرية.