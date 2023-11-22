وزارة التموين: ضخ 65 ألف طن سكر شهريًا لأصحاب البطاقات بـ12.6 جنيه

كتب مدحت وهبة

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية كذلك طرح السكر على بطاقات التموين ضمن العديد من السلع الأساسية، حيث يتم توفير أكثر من 65 ألف طن سكر شهريا لأصحاب البطاقات التموينية بسعر الكيلو 12.5 جنيه ، بجانب أيضا طرح السكر الحر بمنافذ الشركات التابعة بسعر 27 جنيها.

واستقبلت مصر 170 ألف طن سكر خام مستورد تعاقدت عليها مؤخراً تتضمن 150 الف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض والكمية الأخري 20 الف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما تستعد وزارة التموين لانتاج السكر المحلى من القصب اعتبارا من شهر يناير 2024 وإنتاج السكر من البنجر شهر فبراير المقبل

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من "أي منشأ"، أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ، صالح للاستهلاك الآدمي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية، وفترة الوصول من 1 يناير حتى 15 يناير 2024 أو من 16 إلى 30 يناير 2024 أو من 1 إلى 15 فبراير 2024 رغبة البائع ، على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم 25 نوفمبر 2023.