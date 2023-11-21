ضبط تشكيلين عصابيين تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (الغربية، سوهاج) من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "أحدهم عميل سئ النية") تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة وتوصيل الأسلاك، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقات بدائرة (قسم ثان طنطا- مركز شرطة السنطة)، وأرشدوا عن المسروقات (8 دراجات نارية.

ونجحت الجهود في ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين " لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة " قسم شرطة أول سوهاج - مركز شرطة أخميم" ) تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك، وبحوزة أحدهم (كمية من مخدر الهيروين "بقصد التعاطى") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 20 واقعة سرقة بدوائر أقسام (أول وثان سوهاج ، ثان العاشر بالشرقية ، قنا) ومراكز شرطة (أخميم، سوهاج، البلينا، المنشأة، جهينة، أشمون بالمنوفية ، الرياض بكفرالشيخ )، وأرشدوا عن المسروقات (20 دراجة نارية).