وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، أن الطائرة ستقلع من مطار محج قلعة الدولي في جمهورية داغستان الروسية إلى مصر، وستنقل حمولة من 27 طنا من المساعدات، موضحة أنه سيتم تسليم هذه المساعدات الإنسانية إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري، الذين سيقومون بإرسالها إلى قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن المساعدات الإنسانية تم تنظيمها بتوجيه من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وبتكليف من وزير حالات الطوارئ الروسية ألكسندر كورينكوف.