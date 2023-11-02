3 حيل للحد من الرغبة فى تناول الطعام غير الصحى

كتبت إيناس البنا

من الطبيعي أن نرغب في تناول أطعمة معينة بين الحين والآخر، حتى عندما يتبع شخص ما نظامًا غذائيًا يكون لديه "أيام فرى"، ينغمس خلالها في الأطباق المفضلة لديه، ثم يعود بسرعة إلى نظامه الغذائي وممارسة التمارين الرياضية الروتينية في اليوم التالي.

وفقا لموقع " healthsite"، فإن الحل للحد من شهيتك لتناول الطعام هو أن تفعل كل شيء باعتدال، ومع ذلك، إذا كنت تشعر بالتعب من الرغبة الشديدة في تناول بعض الأطعمة، فبدلاً من الشعور بالذنب، ابحث عن طريقة لاكتشاف نظام غذائي يمكنه إشباع هذه المشاعر مع ضمان الحفاظ على صحتك أيضًا.

3 حيل للحد من الرغبة فى تناول الطعام

لا تحرم نفسك من أى صنف ولكن حدد الكمية

من المهم أن تسمح لنفسك بالكميات التي ترغب في تناولها، إذا حرم الشخص نفسه، فقد ينتهي به الأمر إلى مداهمة الثلاجة في منتصف الليل و تناول الأطعمة التى يشتهيها، تناول الطعام فقط خلال أوقات الوجبات.

تعلم التحكم بشهيتك مع تغير الفصول



نحن بشر، لذا فإن شهيتنا ستتغير أيضًا كل يوم، من الطبيعي أن تشعر بالجوع في الشتاء أكثر منه في الصيف، ومن المهم أن نضع في اعتبارنا هذه الحقيقة وعلى هذا النحو، لا تحدد كميات طعامك مسبقًا.

لا تسعى للحصول على موافقة الآخرين فيما تتناوله

لا ينبغي أن يخبرك صديقك المفضل أو أحد أفراد العائلة بالكمية التي يجب أن تأكلها، أنت وحدك من سيعرف إذا كنت شبعت، أو إذا كنت لا تزال تشعر بالجوع.

بالإضافة إلى ذلك يجب عليك اتباع الاتي هي: الجلوس وتناول الطعام، والتمهل، وتناول الطعام بكل حواسك وبدون شاشة، حتى لو انتهى بك الأمر إلى الإفراط في تناول الطعام، سامح نفسك وامضِ قدمًا.