كيف يؤثر التوتر على صحة عينيك وما طرق الوقاية؟

كتبت فاطمة خليل

أصبح التوتر جزءًا من حياتنا اليومية، ولا يقتصر تأثير التوتر والقلق والاكتئاب على الصحة النفسية فحسب؛ بل يمكن أن يمتد تأثيرها إلى جوانب مختلفة من صحتنا، بما في ذلك شيء أساسي مثل الرؤية، والعلاقة بين الصحة النفسية والرؤية هي علاقة معقدة، حيث يمكن أن يؤثر كل منهما على الآخر ويتأثر به، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

يمكن أن تظهر مشاكل الصحة النفسية في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك العينين عندما يؤثر التوتر على العقل، فإنه يمكن أن يؤدي إلى تغيرات جسدية في الجسم، مما يؤثر على تدفق الدم، وتوتر العضلات، وحتى أداء العينين.

كيف يؤثر التوتر على صحة عينيك؟



جفاف العيون​



يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى انخفاض إنتاج الدموع، مما يسبب جفاف العين وتهيجها. ويعتقد أن العلاقة بين الإجهاد وجفاف العين تتم بواسطة الجهاز العصبي اللاإرادي، الذي يتحكم في إنتاج الدموع. يمكن أن يؤدي الضغط المتزايد إلى تعطيل توازن هذا النظام، مما يؤدي إلى عدم كفاية إنتاج الدموع والشعور بعدم الراحة.

رؤية ضبابية



يمكن أن يؤدي التوتر العضلي الناجم عن الإجهاد إلى تغييرات في طريقة تركيز العينين. وهذا يمكن أن يؤدي إلى رؤية ضبابية مؤقتة وصعوبة في الحفاظ على رؤية واضحة، خاصة خلال فترات التوتر الشديد.

​​​​​ارتعاش العين​



يمكن أيضًا ربط تشنجات العين المزعجة والمطولة التي تبدو وكأنها تظهر من العدم بالإجهاد. يؤدي الإجهاد إلى تحفيز نبضات عصبية يمكن أن تتسبب في انقباض العضلات حول العينين بشكل لا إرادي، مما يؤدي إلى تشنجات. ولا ينبغي تجاهل ارتعاش العين لأكثر من أسبوعين.

قلة التفاعل الاجتماعي ربما تكون السبب​



في حين أن التوتر يمكن أن يؤثر على الرؤية، فإن العلاقة تعمل في كلا الاتجاهين. يمكن أن تساهم مشاكل الرؤية أيضًا في التوتر والقلق والاكتئاب. يمكن أن تؤدي مشاكل الرؤية إلى تدني نوعية الحياة. يمكن أن يؤدي العيش مع اضطرابات العين إلى تفاقم مشاعر الإحباط والعجز، مما يساهم في الاضطراب العقلي.

يمكن أن تؤدي مشاكل الرؤية أيضًا في بعض الأحيان إلى الانسحاب من التفاعلات الاجتماعية. الخوف من عدم القدرة على رؤية الأشياء بوضوح أو الحرج من ارتداء النظارات يمكن أن يعزل الناس عن دوائرهم الاجتماعية، مما يساهم في الشعور بالوحدة والاكتئاب.

كيفية إدارة التوتر من أجل رؤية صحية​



إن فهم إمكانية الارتباط بين التوتر وصحة العين هو الخطوة الأولى نحو إدارة التأثير. يمكن للشخص التعامل مع المواقف العصيبة من خلال الانخراط في تقنيات مثل التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا.

إلى جانب ذلك، يعد إجراء فحوصات منتظمة للعين طريقة رائعة لاكتشاف أي مشكلة في العين في مرحلة مبكرة وبدء العلاج كما هو مطلوب.

يعد اختيار نمط حياة صحي أمرًا مهمًا للصحة العامة للفرد.

في البداية، قد يعني هذا الحفاظ على نظام غذائي متوازن، والبقاء رطبًا، والتحقق من جودة النوم علاوة على ذلك، فإن الحد من الوقت الذي يقضيه الشخص أمام الشاشة وأخذ فترات راحة منتظمة إذا كان عمله يتطلب استخدام الشاشة لفترة طويلة يعد ممارسة صحية يجب غرسها.