اليوم العالمي للصحة النفسية.. تعرف على 10 علامات مبكرة للاكتئاب

كتبت ميرفت رشاد

يتم الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية في 10 أكتوبر من كل عام، إنه يوم مخصص لرفع مستوى الوعي حول قضايا الصحة العقلية وتعزيزها على مستوى العالم، ويهدف اليوم إلى تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية وحشد الجهود لدعم التثقيف والتوعية والدعوة في مجال الصحة النفسية، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

يهدف الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية إلى كسر الحواجز المحيطة بالصحة النفسية، وإنشاء مجتمع أكثر تعاطفاً، وضمان إعطاء الصحة النفسية ما تستحقه من أهمية واهتمام، هناك طريقة أخرى للاستفادة من هذا اليوم وهي التحدث عن صراعات الصحة العقلية التي يواجهها الكثير منا، واحد منها هو الاكتئاب.

الاكتئاب هو اضطراب في الصحة العقلية يسبب مشاعر مستمرة من الحزن، وعدم القيمة، واليأس، وقلة الاهتمام أو المتعة في الأنشطة، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على قدرة الشخص على أداء وظائفه في الحياة اليومية وقد يؤدي إلى أعراض جسدية وعاطفية مختلفة، وإليك بعض العلامات المبكرة للاكتئاب.

يمكن أن تساعد العلامات المبكرة للاكتئاب في التعرف على الحالة، وقد تشمل هذه العلامات ما يلي:



1. الحزن المستمر أو الشعور بالفراغ



يظهر الاكتئاب غالبًا على شكل حالة مزاجية منخفضة مستمرة أو شعور بالفراغ يستمر لأسابيع أو أشهر.

2. فقدان الاهتمام أو المتعة بالأنشطة



قد يفقد الشخص الذي يعاني من الاكتئاب الاهتمام بالأنشطة التي كان يستمتع بها سابقًا، مثل الهوايات أو التواصل الاجتماعي أو حتى المهام اليومية الأساسية.

3. تغيرات في الشهية والوزن



يمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى تغيرات في الشهية، مما يؤدي إلى فقدان أو زيادة كبيرة في الوزن، حتى بدون اتباع نظام غذائي متعمد أو الإفراط في تناول الطعام.

4. اضطرابات النوم



تعد مشاكل النوم شائعة في حالات الاكتئاب، حيث يعاني الأفراد من الأرق (صعوبة في النوم أو البقاء نائمًا) أو فرط النوم (النعاس المفرط).

5. التعب أو فقدان الطاقة



يعد الشعور بالتعب المستمر أو الاستنزاف أو نقص الطاقة، حتى بعد النوم طوال الليل، من الأعراض النموذجية للاكتئاب.

6. صعوبة في التركيز



يمكن أن يضعف الاكتئاب قدرة الشخص على التركيز واتخاذ القرارات وتذكر المعلومات، مما يؤثر على عمله أو أدائه الأكاديمي.

7. الشعور بالذنب أو اليأس



غالبًا ما يعاني الأفراد المصابون بالاكتئاب من أفكار سلبية منتشرة، والشعور بالذنب أو عدم القيمة، والشعور باليأس بشأن المستقبل.

8. الغضب المفرط



يمكن أن يظهر الاكتئاب على شكل زيادة في الغضب، أو مزاج قصير، أو نوبات غضب غير مبررة، حتى في قضايا بسيطة.

9. الانسحاب من التفاعلات الاجتماعية



قد يعزل الأشخاص المصابون بالاكتئاب أنفسهم عن الآخرين، ويتجنبون الأنشطة الاجتماعية، وينسحبون من الاتصال بالأصدقاء والعائلة والأحباء.

10. تكرار أفكار الموت أو الانتحار



تعتبر الأفكار المستمرة عن الموت أو الانتحار علامات تحذيرية خطيرة للاكتئاب وتتطلب اهتمامًا وتدخلًا فوريًا.