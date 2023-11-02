انقطاع كهرباء واقتلاع أشجار.. حالة طوارئ فى أوروبا بسبب عاصفة كيران.. فيديو

فاطمة شوقى

أعلنت دول أوروبية حالة التأهب القصوى بعد أن ضربت رياح تصل سرعتها إلى 180 كيلومترًا في الساعة (108 ميلاً في الساعة) ساحل فرنسا على المحيط الأطلسي خلال الليل، حيث ضربت العاصفة كيران دول أوروبا الغربية، واقتلعت الأشجار وحطمت النوافذ وتركت 1.2 مليون منزل فرنسي بدون كهرباء اليوم الخميس.



سقوط الاشجار بسبب العاصفة

وأشارت صحيفة الباييس الإسبانية إن أمطارا غزيرة مرتبطة بالعاصفة هبطت على اليابسة في أقصى جنوب غرب إنجلترا، وحذر خبير الأرصاد الجوية الوطني في المملكة المتحدة من مخاطر الفيضانات وحث الناس على اتخاذ الاحتياطات اللازمة.





وألغت شركة الطيران الهولندية كيه إل إم جميع رحلاتها من وقت مبكر من اليوم حتى نهاية اليوم، بسبب استمرار سرعة الرياح العاتية والرياح القوية المتوقعة في هولندا.

وأوضحت الصحيفة أنه تعرضت جميع سواحل البر الرئيسي الفرنسي تقريبًا لتحذيرات من الطقس القاسي صباح الخميس، من كاليه في القناة الإنجليزية إلى سواحل المحيط الأطلسي إلى إسبانيا، بالإضافة إلى جزء كبير من ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في فرنسا وكورسيكا.



عاصفة سياران

وتم إلغاء القطارات المحلية في منطقة غرب فرنسا وأغلقت جميع الطرق في منطقة فينيستير في بريتاني صباح الخميس. وتم حث المواطنين على تجنب القيادة وعلى الأقل توخي الحذر عند عبور المناطق التي بها تحذيرات من الطقس.





وأعلنت شركة الكهرباء إنيديس في بيان أن العاصفة قطعت الكهرباء عن نحو 1.2 مليون منزل فرنسي حتى صباح الخميس. ويشمل ذلك حوالي نصف المنازل في بريتاني، شبه الجزيرة الأطلسية الأكثر تضرراً من إعصار كياران. وقالت إنيديس إنها ستنشر 3000 عامل لاستعادة الكهرباء بمجرد أن تسمح الظروف الجوية بذلك.



عاصفة فى اوروبا



فوضى فى اوروبا

وأعلنت 47 مقاطعة إسبانية للتأهب بعد انقطاع حركة المرور والاضرار التي خلفتها العاصفة ، وقامت العاصمة مدريد بتنشيط حالة التأهب الأحمر بسبب هبوب الرياح القوية وتم اغلاق المتنزهات والحدائق.