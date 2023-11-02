وقالت "إنيديس" - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الخميس، إن الرياح القوية الناجمة عن العاصفة تسببت في سقوط الأشجار على خطوط الكهرباء وهدمت أبراج الكهرباء، موضحة أنها حشدت 3000 شخص للعمل على استعادة الكهرباء في المناطق المتضررة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية وضعت أمس الأربعاء، ثلاث مقاطعات في الشمال الغربي لفرنسا في حالة "إنذار باللون الأحمر" وهو أعلى مستوى لمواجهة الرياح القوية، وهي "فينيستير" و"كوت دارمور" و"المانش"، بينما هناك 30 مقاطعة صنفت عند مستوى "إنذار برتقالي"، مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 170 كم / ساعة مصحوبة بأمطار غزيرة.

يذكر أن عاصفة "كيران" تعد أول عاصفة قوية تضرب البلاد في فصل الخريف، مع رياح تتراوح سرعتها بين 130 و150 كيلومترا في الساعة على السواحل، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية التي وصفتها بـ"العاتية" في القطاع الغربي والأجزاء الساحلية من البلاد.