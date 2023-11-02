وتم تسجيل هبوب رياح تبلغ سرعتها 193 كم / ساعة قبل الساعة 4 صباحا في مقاطعة "فينيستير"، والتي وُضعت في حالة "إنذار باللون الأحمر" وهو أعلى مستوى لمواجهة الرياح القوية. حيث وضعت أمس هيئة الأرصاد الجوية ثلاث مقاطعات في الشمال الغربي في حالة "إنذار أحمر" وهي "فينيستير" و"كوت دارمور" و"المانش".

كما تم تسجيل عاصفة تبلغ سرعتها 157 كم / ساعة في ليل الأربعاء ـ الخميس في إقليم "المانش" الذي مازال في حالة "إنذار أحمر".

وأعلن الوزير المفوض بالنقل كليمان بون، وفاة سائق شاحنة في مقاطعة "أيسن"، في شمال فرنسا والتي كانت في حالة "إنذار أصفر"، وهو مستوى لا يدل على وجود مخاطر جسيمة نتيجة العاصفة، وأضاف بون "هذا يدل على أنه حتى في الأقاليم التي ليست في حالة إنذار أحمر، هناك مخاطر قوية للغاية".

وهو ما أكده وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين الذي أعلن عن وفاة شخص بالإضافة إلى إصابة أربعة أشخاص من بينهم ثلاثة من رجال الإطفاء.

وأعلن على حسابه الرسمي على منصة "إكس" "نزوح 1.315 شخصا، خاصة من أماكن الاستقبال، وإخلاء العديد من المنازل".

من ناحية أخرى، أعلنت صباح اليوم الخميس شبكة توزيع الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي عن 1.2 مليون شخص في الجانب الشمالي الغربي نتيجة مرور عاصفة "كيران" العاتية.

كما تم الإبلاغ عن حالات عديدة تتعلق بسقوط الأشجار على الطرق وكذلك فيضانات مائية. وأعلنت السلطات المحلية في "فينيستير" صباح اليوم عن غلق للطرق بالكامل، فضلا عن أضرار جسيمة وقعت نتيجة مرور العاصفة.

وكانت السلطات الفرنسية قد استعدت منذ أمس لمواجهة العاصفة "كيران" وكان من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 170 كم / ساعة مصحوبة بأمطار غزيرة إلا أنها كانت رياح عاتية وصلت سرعتها إلى أكثر من 190 كم/ ساعة.

واتخذت السلطات تدابير وقائية للحد من الأضرار الناجمة عن هذه العاصفة القوية التي ضربت سواحل بروتاني ونورماندي في شمال غرب فرنسا، ومن المحتمل أن تمتد آثارها حتى "إيل دو فرانس" (شمال وسط البلاد).

وعاصفة "كيران" هي "عاصفة خريفية قوية للغاية"، بحسب موقع الأرصاد الجوية الفرنسية التي وصفتها بالعاتية في القطاع الغربي والأجزاء الساحلية من البلاد. لذلك دعت السلطات الفرنسيين إلى توخي الحذر والحيطة.

كما من المتوقع أن تهطل الأمطار المتوسطة والغزيرة على عموم البلاد، لكن تبقى الرياح القوية والعاتية هي السمة الأساسية للعاصفة .

وفي باريس، يمكن أن تتسبب العاصفة في سوء الأحوال الجوية ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 60 إلى 70 كم/ساعة مساء الأربعاء و90 أو حتى 100 كم/ساعة اليوم الخميس.

ودعا الرئيس الفرنسي، على منصة "إكس" المواطنين خاصة في الأقاليم المتضررة من العاصفة إلى توخي الحذر والبقاء في منازلهم قدر الإمكان.

ولايزال إقليم "المانش" في حالة إنذار أحمر ويتعرض لرياح عاتية نتيجة مرور العاصفة على الساحل الشمالي الغربي للبلاد.