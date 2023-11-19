الرئيسية أخبار عاجلة جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 ضباط وجنود إضافيين بمعارك شمال غزة الأحد، 19 نوفمبر 2023 12:51 م جيش الاحتلال كتب محمد عبد العظيم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلن جيش الاحتلال مقتل 3 ضباط وجنود إضافيين بمعارك شمال غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". جيش الاحتلال اسرائيل الجيش الاسرائيلي شمال غزة غزة قطاع غزة القاهرة الاخبارية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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