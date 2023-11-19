بشكل مبسط .. تعرف على الفرق بين أعيرة الذهب المتداولة فى مصر

كتب - إسلام سعيد

تساءل البعض عن الفروق بين أعيرة الذهب المختلفة عيار 21 و24 و 18 خاصة مع الإقبال على الشراء في الفترة الحالية وفي السياق التالي نوضح بشكل مبسط الفروق بين الأعيرة المختلفة في مصر

وكشف سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب فى الغرفة التجارية بالقاهرة، الفروق الفنية بين الأعيرة المختلفة للذهب، مشيرا إلى أن الفروق تتمثل فى نسبة الذهب الخالص فى كل عيار، فمثلا عيار الذهب 21 الأكثر تداولا فى مصر به 875 سهم ذهب بندقى خالص، بينما عيار 18 به 750 سهم ذهب بندقى صاف، عيار 24 به 99.9 %وعيار 14 به 585 سهم ذهب بندقى صاف، وعيار 14 حوالى 290 سهم ذهب صاف.

وأشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن نسبة الشوائب والمعادن الأخرى كالفضة والنحاس تكون أكبر فى الأعيرة الأقل من عيار 24 والتى تبدأ من عيار 22وصولا إلى العيار 14 الذي ظهر مؤخرا في السوق.

وتابع،، أن نسبة نقاء عيار 24 هى 99.9%، وأن نسبة نقاء عيار 21 هى 87.5%، وعيار 14 هى 58.5٪‏ فقط بينما عيار 12 هى 50%‏ وعيار9 نسبة نقاوته 37.5٪، مشيرا إلى أن لون الذهب عيار 14 يميل إلى الاصفرار الباهت ومنتشر بكثافة فى تركيا.

وأضاف عضو شعبة الذهب ، أنه حتى الآن المواطن لا يقبل عيار 14 وأن الأمر يحتاج إلى تغيير ثقافة شعب بأكمله عن المعدن الأصفر.