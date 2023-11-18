عشان تعرف تنام كويس.. اعرف الأكل المناسب ليك والممنوع قبل النوم

كتبت نهير عبد النبى

الأرق أو صعوبة النوم من أكثر المشاكل التي نعانى منها دائمًا، قد يكون ناتجًا عن مشكلة صحية أو التوتر والاضطرابات النفسية، وحسب ما ذكره موقع health osu يمكنك إعادة توصيل جسمك وعقلك للنوم بشكل أفضل، فضلاً عن تقليل فرص الإصابة بالأرق، وهناك أطعمة معينة تتفاعل مع الهرمونات المسئولة عن تنظيم النوم وتعزيز فعاليتها، ما يزيد من احتمالية النوم الأعمق والأطول هناك أيضًا العديد من الأطعمة التي تفعل العكس تمامًا.

الأطعمة التي قد تساعد على تعزيز النوم

- السبانخ

السبانخ مصدر غني بالمغنيسيوم بالإضافة إلى كونه مرخيًا للعضلات، فقد وجدت الأبحاث أيضًا أن وجود القليل جدًا من المغنيسيوم في نظامك الغذائي يمكن أن يجعل من الصعب عليك البقاء نائمًا، تناول السبانخ والأطعمة الأخرى الغنية بالمغنيسيوم مثل الأفوكادو والكينوا والموز والمكسرات والبذور والفاصوليا والعدس.

- الفستق

الفستق يحتوي على حوالي نسبة عالية من فيتامين ب6، وهو فيتامين ضروري لإنتاج السيروتونين والميلاتونين، وهي الهرمونات التي تساعدنا على الحصول على نوم أفضل. احصل على كمية كافية من فيتامين ب6 عن طريق تناول الفستق، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب6 مثل البروتينات الحيوانية مثل الأسماك والدجاج والديك الرومي والبيض والحليب، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة ومنتجات الصويا مثل فول الصويا.

- عصير الكريز

وجد باحثون في جامعتي بنسلفانيا وروتشستر أنه عندما يشرب البالغون الذين يعانون من الأرق المزمن كوباً من عصير الكريز مرتين يومياً، فإنهم يشعرون ببعض الراحة من شدة الأرق لديهم. لأن الكريز يعزز إنتاج الميلاتونين أو هرمون النوم.

- شاي البابونج

في حين أن شرب كوب من الشاي الساخن يعد طقوسا مريحة في حد ذاته، فإن شاي البابونج يحفز إطلاق الجلايسين، وهي مادة كيميائية تريح الأعصاب والعضلات وتعمل كمهدئ خفيف.

- الحليب

شرب كوب من الحليب الدافئ قبل النوم يساعد على النوم ، حيث يحتوي الحليب على حمض أميني يسمى التربتوفان الذي يساعد جسمك على إنتاج هرمونات النوم السيروتونين والميلاتونين. كما أنه يحتوي على الكالسيوم الذي يساعد الجسم على امتصاص التربتوفان بكفاءة أكبر.

ما هي الأطعمة التي يجب عليك تجنبها قبل النوم؟

- الكافيين بعد الظهر

إذا كنت تشرب كوبًا من القهوة حوالي الساعة 3 مساءً لتتغلب على فترة ما بعد الظهيرة، فقد يبقيك ذلك مستيقظًا في الليل إلى جانب الأرق.

- الأطعمة الغنية بالدهون في الليل

تناول كميات كبيرة من الدهون يبطئ عملية الهضم ويمكن أن يسبب حرقة المعدة، مما يجعلك تشعر بعدم الراحة، مما قد يتعارض مع جودة النوم.

- الأطعمة الغنية بالتوابل في العشاء

يمكن أن يكون الكثير من التوابل سببًا لعسر الهضم وحرقة المعدة. بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل قبل النوم يمكن أن يرفع درجة حرارة الجسم، مما قد يربك الدماغ ويعطل نومك حيث تنخفض درجة حرارة الجسم الأساسية عادة مع اقتراب موعد النوم.

- الشيكولاتة ليلاً

تحتوي الشيكولاتة الداكنة على مادة الكافيين إذا كان لديك مربع أو اثنين فقط للتحلية، فمن المحتمل ألا يكون هناك ما يدعو للقلق. ومع ذلك، فإن تناول قطعة شيكولاتة كاملة قد يعني أنك تستهلك كمية من الكافيين تعادل علبة الصودا.

- الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر في الليل

يتم هضم السكر بسرعة في نظامك، مما يسبب ارتفاعًا سريعًا ومرتفعًا في نسبة السكر في الدم يمكن أن تؤدي هذه الارتفاعات في نسبة السكر في الدم إلى التخلص من بعض هرمونات النوم، مما يؤدي إلى نوم أقل راحة.