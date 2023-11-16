اليوم السابع
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حيلة بسيطة تساعدك على نوم هادئ.. نصائح للتخلص من التوتر

الخميس، 16 نوفمبر 2023 08:00 م
حيلة بسيطة تساعدك على نوم هادئ.. نصائح للتخلص من التوتر توتر
كتبت فاطمة ياسر

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أكد خبراء الصحة أن حيلة فرك القدمين معا تساعد فى التخلص من الأرق، حيث تعتمد هذه التقنية على تهدئة الجهاز العصبي ومساعدة الجسم على "التنظيم الذاتي"، مما يساهم بشكل كبير في الحصول على نوم هادئ، وذلك وفقا لموقعي "nypost" و"clevelandclinic".

أوضح الخبراء، أن فرك القدمين معا يعد  نوعا من "التحفيز"  للنوم الصحي، ويعتبر سلوكا مهدئا شائعا بين الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عصبية، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو من التوحد.

ومن جانبها قالت الدكتورة إيلين لي، معالجة فيزيائية فى تخصص العلاج الطبيعى، إن القدمين "مليئة بالنهايات العصبية التي من المعروف أنها تساعد عند تحفيزها في تنظيم وتهدئة الجهاز العصبي المركزي، وبالتالي تساعدك للخلود لنوم صحي".

وقدم التقرير، أبرز المضاعفات الصحية التي يتعرض لها الشخص المصاب بالأرق، منها زيادة فرص الإصابة بالاكتئاب، والقلق، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة التعرض للسكتة الدماغية، ومرض السكر، وانقطاع التنفس أثناء النوم، وزيادة الوزن.

ويتم تشخيص الإصابة بالأرق، من خلال زيارة الطبيب النفسى، لطرح بعض الأسئلة ومنها التاريخ المرضي في العائلة، وعادات النوم الخاصة بك، والتعرف علي الظروف الشخصية وحقيقة الضغوط اليومية.

وعن الطرق التلقيدية التي يتم بها علاج الأرق، أشار التقرير  بعض النقاط الهامة، ومنها:

- الابتعاد عن تناول المشروبات التى تحتوى على كافيين قبل النوم.

- عدم تناول الأطعمة الدسمة قبل النوم .

- الاستماع إلى الموسيقى أو القراءة أو أخذ حمام دافىء لتهدئة الأعصاب.

- وضع ساعات محددة للنوم بشكل يومي لا تقل عن 7 ساعات.







النوم

النوم الصحي

فرك القدمين



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