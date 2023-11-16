مدير مركز الصدر: سلالة السل الجديدة يمكن علاجها بإدخال مضادات حيوية

كتبت فاطمة خليل

قال الدكتور رضا إبراهيم، استشارى أمراض الصدر والحساسية ومدير مركز الصدر ببولاق أبو العلا وكبير أطباء الصدر بوزارة الصحة، إن السلالة الجديدة من مرض السل المقاومة للمضادات الحيوية التى حذرت منها منظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط يمكن علاجها بإدخال مضادات حيوية جديدة واختبارها لمواجهة السلالة الجديدة، مضيفا أن العلماء يجرون تجارب باستمرار لمواجهة السلالات المقاومة للمضادات الحيوية.

وأوضح، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع " أن مصر لديها نظام قوى لترصد أى سلالة جديدة لمرض السل وفى طريقها للقضاء على هذا المرض من خلال خطة استراتيجية تم وضعها وجارى تنفيذها حاليا حتى عام ٢٠٣٠.

وقال استشاري أمراض الصدر، إنه يوجد قسم فى مستشفى صدر العباسية يسمى "الدرن المقاوم للأدوية" وبه مزارع لبكتيريا الدرن المقاومة للأدوية، ويقوم الباحثون بدمج عدد من المضادات الحيوية لمواجهة أى سلالة جديدة مقاومة للدرن أو السل.

وعن المضاعفات التى قد تصيب مريض السل إذا لم يحصل على العلاج أوضح أن بكتيريا السل تسبب تليف الرئة، ومضاعفات خروج البكتيريا لكل الجسم فتصيب العمود الفقرى، خلايا المخ وأغشيته وخلايا القلب والرئة علاوة على الجهاز البولى والمثانة.

وتابع قائلا " الميكروب يأكل فى الجسم ويعمل تليف فى الرئة اذا لم يحصل المريض على العلاج بانتظام".