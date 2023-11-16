اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 نوفمبر 2023 01:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية صحة وطب

مدير مركز الصدر: سلالة السل الجديدة يمكن علاجها بإدخال مضادات حيوية

الخميس، 16 نوفمبر 2023 01:04 م
مدير مركز الصدر: سلالة السل الجديدة يمكن علاجها بإدخال مضادات حيوية السل
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور رضا إبراهيم، استشارى أمراض الصدر والحساسية ومدير مركز الصدر ببولاق أبو العلا وكبير أطباء الصدر بوزارة الصحة، إن السلالة الجديدة من مرض السل المقاومة للمضادات الحيوية التى حذرت منها منظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط  يمكن علاجها بإدخال مضادات حيوية جديدة واختبارها لمواجهة السلالة الجديدة، مضيفا أن العلماء يجرون تجارب باستمرار لمواجهة السلالات المقاومة للمضادات الحيوية. 
 
وأوضح، فى تصريح خاص  لـ "اليوم السابع " أن مصر لديها نظام قوى لترصد أى سلالة جديدة لمرض السل وفى طريقها للقضاء على هذا المرض  من خلال خطة استراتيجية تم وضعها وجارى تنفيذها حاليا حتى عام ٢٠٣٠.
 
وقال استشاري أمراض الصدر، إنه يوجد قسم فى مستشفى صدر العباسية يسمى "الدرن المقاوم للأدوية" وبه مزارع لبكتيريا الدرن المقاومة للأدوية، ويقوم الباحثون بدمج عدد من المضادات الحيوية لمواجهة أى سلالة جديدة مقاومة للدرن أو السل.
 
وعن المضاعفات التى قد تصيب مريض السل إذا لم يحصل على العلاج أوضح أن بكتيريا السل تسبب تليف الرئة، ومضاعفات خروج البكتيريا لكل الجسم فتصيب العمود الفقرى، خلايا المخ وأغشيته وخلايا القلب والرئة علاوة على الجهاز البولى والمثانة.
 
وتابع قائلا " الميكروب يأكل فى الجسم ويعمل تليف فى الرئة اذا لم يحصل المريض على العلاج بانتظام". 
 
 
 






مرض السل

الدرن

سلالة السل

السل المقاومة للأدوية

المضادات الحيوية

السل المقاوم للمضادات الحيوية



الموضوعات المتعلقة

مش كورونا ولا أنفلونزا.. تعرف على علامات تدل على الإصابة بمرض السُل

الأحد، 05 نوفمبر 2023 10:58 م

علامات تشير لإصابتك بمرض السل.. منها السعال المزمن

الأحد، 12 نوفمبر 2023 05:00 ص

علماء بريطانيون: جدرى القرود يتحور بمعدل أعلى ومخاوف من ظهور سلالة أكثر فتكا

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 02:07 م

ظهور سلالة هجينة من كورونا بين القطط فى قبرص ومخاوف من انتشارها ببريطانيا

السبت، 11 نوفمبر 2023 08:36 م

6 أسئلة عن مرض السل بعد تحذير منظمة الصحة العالمية من ظهور سلالة جديدة

الخميس، 16 نوفمبر 2023 11:09 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة