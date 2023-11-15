الصحة العالمية: ظهور سلالة جديدة من السل مقاومة لجميع المضادات الحيوية

كتبت أمل علام

حذرت الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، فى مؤتمر صحفى، من ظهور سلالة جديدة من السل بإقليم شرق المتوسط، وتمثل من 6 إلى 7% من الحالات، مضيفة أنها بكتيريا شرسة جدا لا تستجيب لأى نوع من المضادات الحيوية، كما أنه ظهرت حالات من التيفويد بالإقليم، بسبب الحرب فى غزة.

وردا على سؤال "اليوم السابع"، أكدت أن هناك بكتيريا شرسة جدا، وتنتشر فى إقليم شرق المتوسط، نتيجة الصراعات، وعند فحصها فى المعمل المخبرى نجد أنها مقاومة لجميع أنواع المضادات الحيوية الموجودة، وحاليا نحن فى وضع طوارئ بسبب الحرب فى غزة، ومتوقع ظهورالعديد من الأمراض والأوبئة التى كنا قد تخلصنا منها من قبل فى الماضى.

وأوضحت، أن هناك زيادة فى نوع معين من البكتيريا الشرسة، وتتمكن من التشبث بالعناية الفائقة،" المركزة"، وهى صعب التخلص منها بالعناية الفائقة، ونضطر إلى غلق العناية الفائقة، وهى بكتيريا صغيرة تنتشر بغرف الرعاية المركزة".

وقالت، إنه خلال فترة حرب العراق ظهرت أيضا هذه البكتيريا الشرسة، وجعلتنا نفقد قدرتنا على علاجها وهى موجودة أيضا فى المجتمع، مضيفة، أن مرض السل انتج سلسلة جديدة من السلالات المقاومة للمضادات الحيوية، ونطلق عليها سوبر بكتيريا، موضحة أن لدينا من 5 إلى 7 % من حالات السل السوبر فى منطقة شرق المتوسط المقاومة للمضادات الحيوية، كما أن التيفويد انتشر فى منطقة شرق المتوسط بسبب الحرب فى غزة، بسبب انهيار البنى التحتية للصحة من الصرف الصحى والمياة النظيفة، ونحن نخشى من انتشارها بسبب الحرب فى غزة، وأصبحت مقاومة بشكل سوبر أو كبير للمضادات الحيوية.

وقالت، إنه بالنسبة للأنفلونزا فان كثير من الأطباء يلجأون لوصف المضاد الحيوى للمرضى دون داعى، وهم ليسوا فى حاجة إليه، وعلينا توعية الناس ومكافحة العدوى وخفض معدلات تناول المضادات الحيوى لمنع مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

وأضافت، أن لدينا ازمتين أزمة غزة وازمة السودان وكل الأمراض المعدية ستزيد بسبب نقص الأدوية والتطعيمات والازدحام والمياه غيرالنظيفة، موضحة ان الكوليرا التى كانت قد اختفت بدأت تظهر من جديد، ونلجأ إلى استخدام اللقاح له، والتيفويد، هناك لقاح له، ولقاح روتا فيروس الذى يصيب الأطفال بالالتهاب الرئوى، وسيتم تضمينه ضمن اللقاحات الروتينية، واللقاحات تخفف من إعطاء المضادات الحيوية، ويمنع مقاومة المضادات الحيوية، مضيفة، إنه فى المزارع السمكية تزداد فيها نسبة المضادات الحيوية فى المياه والتى نأكلها فى هذه الأسماك، وهناك نسبة عالية من المضادات الحيوية فى الأطعمة من الخضروات والفاكهة مما يزيد من مقاومتنا للمضادات الحيوية.

من جانبه قال الدكتور أحمد المنظرى المدير الاقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، ان الدول لديها الوعى بمقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، مضيفا ان المنظمة تعمل على انتاج لقاحات جديدة للوقاية من الفيروسات، خلال الانفلونزا الموسمية تزداد استخدام المضادات الحيوية وهذا يؤدى الى سوء استخدامها وانتشار مناعة من الميكروبات، وكذلك استخدام تطعيمات ضد السل والملاريا، وهناك عمل جارى لانتاج لقاحات ضد عدد كبير من الامراض، مشيرا الى ان الوضع فى غزة سيئ، موضحا أن 9 مستشفيات فقط التى تعمل وحرمان المرضى من العلاج وخصوصا مرضى الامراض المزمنة وحرمان النساء الحوامل من الولادة فى مكان نظيف وامن ، موضحا ان الهلال اللأحمر المصرى يقدم مساعدات لأهالى غزة.