شعبة الجلود: جذب مشترين أفارقة لمعرض الصناعات الجلدية فى يناير 2024

كتب إسلام سعيد

أعلن محمد مهران رئيس شعبة الجلود في الغرفة التجارية بالقاهرة، جذب عدد من المستوردين من الدول الأفريقية والعربية على هامش معرض للجلود خلال يناير المقبل بهدف الاتجاه للسوق الخارجي لتصدير المنتجات المصنعة بقيمة مضافة مصرية مع مراعاة أذواق هذه الدول التي تختلف جزئياً عن السوق المصري.

وأشار مهران في تصريحات خاصة، إلى أن الصناعات المصرية تشهد تطور مستمر من الجلود بكافة اشكالها مما يسمح بتصنيع احتياجات الأسواق العربية والأفريقية، مشيرا إلى أن بعض المنتجات بدأنا العمل على التوسع في صناعتها للتصدير للخارج منها الصندل والشبشب وحزام الأطفال لطلبة المدارس، في اطار السعي للوصول إلى الأسواق المختلفة.

وأوضح محمد مهران، أن جذب استثمارات في قطاع الصناعات الجلدية المكملة يساهم في تعميق التصنيع المحلي والحد من استيراد المكونات من الخارج، لذلك نحتاج خريطة واضحة تضم مناطق بحوافز معينة لجذب مستثمرين جدد لهذا القطاع.

وتفاوض شعبة الجلود فى الغرفة التجارية بالقاهرة بعض المصانع الإيطالية المتخصصة في صناعة كيماويات الدباغة التي تعتمد عليها الصناعات الجلدية وصناعة الدباغة في مصر، من أجل إقامة استثمارات صناعية في السوق المصري في إطار رؤية الدولة لتعميق التصنيع المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد.