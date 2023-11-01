شعبة الجلود تفاوض مصانع إيطالية لتصنيع كيماويات الدباغة فى مصر

كتب إسلام سعيد

تفاوض شعبة الجلود في الغرفة التجارية بالقاهرة بعض المصانع الإيطالية المتخصصة في صناعة كيماويات الدباغة التي تعتمد عليها الصناعات الجلدية وصناعة الدباغة في مصر، من أجل إقامة استثمارات صناعية في السوق المصري في إطار رؤية الدولة لتعميق التصنيع المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد.

صرح بذلك محمد مهران رئيس شعبة الجلود، مؤكًدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد مع الشركات الإيطالية خاصة في ظل اعتماد الصناعة المصرية على الجزء الأكبر من احتياجات الصناعة المصرية من كيماويات الدباغة على الاستيراد، الأمر الذي يجعل من جذب استثمارية في هذا القطاع أحد أهم آليات الحد من الاستيراد ومن ثم توفير الدولار.

وحول عدد الشركات المستهدفة، قال "مهران" لـ"اليوم السابع"، إن عدد من الشركات أبدى رغبته في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، ومعرفة الحوافز المقدمة للاستثمار في مصر بقطاع صناعات كيماويات الدباغة، لافتا إلى أنه يجرى تجهيز قائمة الحوافز في مصر وإرسالها للشركات الإيطالية المستهدفة.

وأكد محمد مهران، أنه يمكن أن نُسوق الـ 100 وحدة صناعية في مدينة الروبيكي أمام الشركات الإيطالية والتي تم الانتهاء منها مؤخرًا، مؤكدا أن الوحدات الصناعية مجهزة وتسهل على المستثمرين وتساهم في الإنتاج بشكل سريع في حالة طرحها خلال وقت سريع.

وشدد رئيس شعبة الجلود على أن الأزمة الحالية اثبتت أهمية التصدير لأنه مصدر رئيسي للعملة الصعبة، والشركات المصدرة حاليًا لا تعانى من الأوضاع الراهنة، لذلك نحاول الآن فتح أسواق جديدة للتصدير لبعض أسواق الخليج للمنتجات الجلدية الأكثر طباً هناك مثل الشباشب الجلد.