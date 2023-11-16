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أسعار الذهب فى السوق المصرى اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023

الخميس، 16 نوفمبر 2023 07:00 ص
أسعار الذهب فى السوق المصرى اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 الذهب - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 في السوق المصري، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2710 جنيها وقت نشر هذا التقرير، وشهدت الأسعار تحركات عدة خلال الأيام الماضية.

 

أسعار الذهب اليوم 

عيار 24 يسجل 3097جنيها
عيار 21 يسجل 2710 جنيها
عيار 18 يسجل 2323جنيها 
الجنيه الذهب 21680 جنيها

شعبة الذهب

وأرجع هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية الزيادة العالمية إلي استمرار التوترات الجيوسياسية علي الساحة العالمية مع حالة من عدم الثقة في الأداء الاقتصادي للدول الكبري في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية واستمرار موجة التضخم العالمية من ناحية بالإضافة إلي تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية من قبل أكبر ثلاثة مؤسسات للتصنيف وتراجع اداء الدولار بالأسواق العالمية .
 
وأوضح جيد أن استطلاعات الرأي العالمية تذهب بنسبة كبيرة إلي ترجيح عدم رفع الفدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة خلال اجتماع الشهر المقبل نظرا للتخوف من تأثير رفع أسعار الفائدة والذي استمر علي مدار عام ونصف علي حركة الاقتصاد الأمريكي والتخوف من موجة ركود قاسية وانكماش للاداء الاقتصادي خاصة مع تراجع وتيرة ارتفاع معدلات التضخم مقارنة بالشهر الماضي .
 






عيار الذهب21

الذهب اليوم عيار 21

عيار 21 اليوم

سعر عيار 21

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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