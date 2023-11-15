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أسعار الذهب بختام تعاملات الأربعاء 15 نوفمبر 2023

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 08:48 م
أسعار الذهب بختام تعاملات الأربعاء 15 نوفمبر 2023 مشغولات ذهبية - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا في مصر 2675 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، في وقت يشهد السوق تطورات عدة وتغيرات مستمرة في الأسعار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3057 جنيها.
عيار 21 يسجل 2675 جنيها.
عيار 18 يسجل 2293 جنيها.
الجنيه الذهب 21400 جنيه.
 
وأوضحت شعبة الذهب أن العقود الآجلة شهدت ارتفاعا لشهر ديسمبر بحوالي  16.50 دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.85٪، وحول حركة الأسعار بالأسواق المحلية شهدت الأسواق ارتفاعا تاريخيا بالسوق في سعر كافة العيارات ليتخطي سعر جرام عيار 21 أثناء كتابة التقرير 2720 جنيها للجرام، بينما عيار 24 سجل 3108.5 جنيه للجرام، وبلغ سعر عيار 18 الأكثر شيوعا في المشغولات الذهبية 2331.5 جنيه للجرام، وبلغ ثمن الذهب في الجنيه قبل احتساب الدمغة والضريبة والمصنعية 21760 جنيها، وأرجع لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة ارتفاع السعر المحلي إلى ما تشهده الأسواق العالمية من تقلبات بالإضافة إلى ارتفاع الطلب المحلى على الذهب كملاذ أمن للمدخرات لحمايتها من معدلات التضخم.

 







عيار الذهب21

الذهب اليوم عيار 21

عيار 21 اليوم

سعر عيار 21

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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