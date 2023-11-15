شعبة الذهب تكشف تطورات حركة المعدن النفيس فى السوق المصرى

كتب إسلام سعيد

قالت شعبة الذهب إن الأسواق شهدت ارتفاعات متتالية بالأسعار العالمية والمحلية للذهب ليسجل السعر العالمي 1974 دولار للأوقية بينما تخطي عيار 21 حاجز 2720 جنيها للجرام .

وأرجع هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية الزيادة العالمية إلي استمرار التوترات الجيوسياسية علي الساحة العالمية مع حالة من عدم الثقة في الأداء الاقتصادي للدول الكبري في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية واستمرار موجة التضخم العالمية من ناحية بالإضافة إلي تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية من قبل أكبر ثلاثة مؤسسات للتصنيف وتراجع اداء الدولار بالأسواق العالمية .

وأوضح جيد أن استطلاعات الرأي العالمية تذهب بنسبة كبيرة إلي ترجيح عدم رفع الفدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة خلال اجتماع الشهر المقبل نظرا للتخوف من تأثير رفع أسعار الفائدة والذي استمر علي مدار عام ونصف علي حركة الاقتصاد الأمريكي والتخوف من موجة ركود قاسية وانكماش للاداء الاقتصادي خاصة مع تراجع وتيرة ارتفاع معدلات التضخم مقارنة بالشهر الماضي .

وأوضح ميلاد أن العقود الآجلة شهدت ارتفاعا لشهر ديسمبر بحوالي 16.50 دولارًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.85٪، وحول حركة الأسعار بالأسواق المحلية شهدت الأسواق ارتفاعا تاريخيا بالسوق في سعر كافة العيارات ليتخطي سعر جرام عيار 21 اثناء كتابة التقرير 2720 جنيها للجرام بينما عيار 24 سجل 3108.5 جنيها للجرام وبلغ سعر عيار 18 الأكثر شيوعا في المشغولات الذهبية 2331.5 جنيها للجرام وبلغ ثمن الذهب في الجنيه قبل احتساب الدمغة والضريبة والمصنعية 21760 جنيها، وأرجع لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة ارتفاع السعر المحلي إلي ما تشهده الأسواق العالمية من تقلبات بالإضافة إلي ارتفاع الطلب المحلي علي الذهب كملاذ أمن للمدخرات لحمايتها من معدلات التضخم .