أخبار × 24 ساعة.. التضامن: انتظام صرف مساعدات الأسر الأولى بالرعاية بزيادة 15%

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:
وزير الصحة: تفقدنا غرف الجرحى والمصابين الذين يخضعون للعلاج بمعهد ناصر
وزير الأوقاف يشكر رئيس الجمهورية على اهتمامه برفع مستوى الأئمة والوعاظ
وزير التعليم: وضع معايير جديدة للمعلم مع شركاء دوليين والأكاديمية المهنية
وزارة الصحة تكشف 7 نصائح هامة لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمى
وزارة التعليم توفر رابط توزيع مناهج الطلاب المصريين فى الخارج عبر موقعها
وزارة العمل تُدَرِب "مُفتشى العمل" بـ 8 محافظات على "المساواة بين الجنسين"
وزيرة البيئة تبحث استضافة مصر لمركز التميز للتكيف مع التغيرات المناخية
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