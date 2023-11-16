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أخبار × 24 ساعة.. التضامن: انتظام صرف مساعدات الأسر الأولى بالرعاية بزيادة 15%

الخميس، 16 نوفمبر 2023 12:08 ص
أخبار × 24 ساعة.. التضامن: انتظام صرف مساعدات الأسر الأولى بالرعاية بزيادة 15% وزارة التضامن الاجتماعى
كتب: محمد الأحمدى

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يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:
 
وزير الصحة: تفقدنا غرف الجرحى والمصابين الذين يخضعون للعلاج بمعهد ناصر
 
وزير الأوقاف يشكر رئيس الجمهورية على اهتمامه برفع مستوى الأئمة والوعاظ
 
وزير التعليم: وضع معايير جديدة للمعلم مع شركاء دوليين والأكاديمية المهنية
 
وزارة الصحة تكشف 7 نصائح هامة لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمى
 
وزارة التعليم توفر رابط توزيع مناهج الطلاب المصريين فى الخارج عبر موقعها
 

 







اخبار 24 ساعه

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