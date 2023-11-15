اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 06:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الصحة: تفقدنا غرف الجرحى والمصابين الذين يخضعون للعلاج بمعهد ناصر

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 04:57 م
وزير الصحة: تفقدنا غرف الجرحى والمصابين الذين يخضعون للعلاج بمعهد ناصر وزير الصحة ونظيرة التركى يتفقدان الجرحى الفلسطينيين
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ونظيره التركي السيد "فخر الدين قوجة"، اليوم الأربعاء، عددًا من المصابين والجرحى والأطفال الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات المصرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيران تفقدا غرف الجرحى والمصابين الذين يخضعون للعلاج، للوقوف على الخدمات المقدمة لهم منذ استقبالهم عبر معبر رفح البري.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزيرين اطلعا على العمليات الجراحية التي أُجريت للمصابين من الأطفال والنساء، وما يحتاجونه من رعاية حتى تماثلهم للشفاء.

وقال "عبدالغفار" إن الوزيران اتفقا على امكانية التعاون  المشترك في تقديم الرعاية الصحية لضحايا الاحداث في قطاع غزة والذين تم إخلائهم ونقلهم لتلقي العلاج بجهود مصرية خالصة.

 







وزير الصحة

وزير الصحة التركى

مستشفى معهد ناصر

المصابين الفلسطينيين



الموضوعات المتعلقة

وزير الصحة التركى من مصر: أرسلنا 10 طائرات وسفينة تضم 8 مستشفيات ميدانية لغزة

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 04:27 م

وزير الصحة: عدد شهداء غزة تجاوز 11 ألفا.. وطفل يفقد حياته كل 10 دقائق

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 04:19 م

وزير الصحة يشكر تركيا حكومة وشعبا وقيادة لاهتمامهم بإنقاذ أرواح الفلسطينيين

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 04:16 م

وزير الصحة ونظيره التركى يتفقدان المصابين الفلسطينيين بمعهد ناصر.. خالد عبد الغفار: مستعدون بـ35 حضانة متنقلة لإنقاذ أطفال غزة.. فخر الدين قوجة: العلاقات المصرية التركية تجاه أحداث فلسطين مثالاً يحتذى به.. صور

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 04:07 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة