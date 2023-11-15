وزارة الصحة تكشف 7 نصائح هامة لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمى

1- تناول وجبات صغيرة لإتاحة فرصة لعملية الهضم الجيد

2-مضغ الطعام جيدا

3-شرب كميات مناسبة من الماء للحفاظ على نشاط الجسم

4-عدم الافراط فى تناول الحلويات والدهون الحيوانية

5- تجنب الافراط فى شرب المشروبات الغازية

6- تناول الزبادى لانها تحتوى على البكتيريا النافعة

7- ممارسة الرياضة المناسبة لحالتك الصحية

ويذكر أن وزارة الصحة قدمت في وقت سابق مجموعة من النصائح لتحسين حالة الجهاز الهضمي والتي تضمنت:



1: تناول الفاكهة والخضروات التى تحتوى على العناصر الغذائية الصحية والألياف لدعم الجهاز الهضمي والصحة العامة و مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضروات لها خصائص مقاومة للسرطان، والألياف تقلل من خطر الإصابة بالإمساك.



2: الحبوب الكاملة والمكسرات تحتوي على الألياف الغذائية والحديد ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الصحية الأخرى المفقودة عند تكرير الحبوب لصنع الأطعمة المصنعة مثل الدقيق الأبيض والخبز الأبيض والبسكويت والمعجنات و تقلل الألياف من خطر الإصابة بالإمساك ، كما أن بعض الحبوب الكاملة تدعم بكتيريا الأمعاء الجيدة.

الخيارات الجيدة هي: الأرز البني، دقيق الشوفان، الفشار، منتجات القمح الكامل، الشعير

3: الحد من اللحوم الحمراء والمعالجة حيث تحتوي اللحوم المصنعة عادة على كمية غير صحية من الصوديوم والدهون والنترات المرتبطة بسرطان القولون تم ربط اللحوم الحمراء بالسرطان وأمراض القلب ومشاكل الجهاز الهضمي.