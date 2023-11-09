سعر الجنيه الذهب في الأسواق اليوم يسجل 20920 جنيها

كتب إسلام سعيد

يشهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس، تسجيل مستويات 20920 جنيها للجرام بدون إضافة مصنيعة، وتسجل مصنعية الجنيه الذهب في السوق المصري مستوي يتراوح بين 250 إلى 400 جنيها بحسب الشركة المنتجة ووفق كونه مغلف أو جنيه بلدي.

الجنيه الذهب أحد أهم الأدوات الاستثمارية في السوق المصري ضمن فئة العملات الذهبية، ولدينا في سوق الذهب في مصر أوزان ربع جنيه ذهب ونصف جنيه ذهب والجنيه الذهب وبعض الشركات تنتج 5 جنيهات من الذهب وتزن 40 جرام من عيار 21.

الجنيه الذهب في مصر يتكون من وزن 8 جرامات من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق المصري، ويكون احتساب سعر الجنيه الذهب بالمعادلة التالية، حاصل ضرب سعر عيار 21 وقت الشراء في الرقم 8 مضاف عليه 400 جنيها في حالة كونه جنيه مغلف و 250 جنيها في حالة كونه جنيه ذهب غير مغلف.