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أسعار سبائك الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 09:48 ص
أسعار سبائك الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 اسعار الذهب - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 في مصر، إذ سجل جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك الذهب في مصر سعر تجاوز 3 آلاف جنيه.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 2023 جنيها بدون مصنعية
 
سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 5057 جنيها.
 
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 15115 جنيها .
 
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 30230 جنيها.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 60460 جنيه.
 
سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 94015 جنيها.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 151150 جنيها.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 302200 جنيه.






عيار الذهب21

الذهب اليوم عيار 21

عيار 21 اليوم

سعر عيار 21

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب




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